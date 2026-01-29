Homan: ICE Personel Sayısı İşbirliğine Bağlı

ABD Başkanı Donald Trump'ın "sınır çarı" olarak nitelendirilen sınır güvenliğinden sorumlu Tom Homan, Minnesota eyaletinde bulunan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin sayısının azaltılmasının, federal ile eyalet yetkilileri arasındaki işbirliğine bağlı olduğunu belirtti.

Homan, ICE görevlilerinin 2 ABD vatandaşını öldürmesinin ardından protestolara sahne olan Minnesota'ya bağlı Minneapolis kentinde basın toplantısı düzenledi.

Minneapolis'teki göçmenlik uygulamalarını yönetmek üzere bölgede bulunduğunu aktaran Homan, güvenlik ile asayişi yeniden sağlayana ve sorunlar tamamen çözülene kadar kentte kalacağını söyledi.

Homan, Minnesota Valisi Tim Walz, eyalet Başsavcısı Keith Ellison, Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey ile görüştüğünü, her konuda aynı fikirde olmasalar da çözüm arayışında bulunduklarını kaydetti.

Toplum güvenliğinin herkes için öncelikli olduğunu vurgulayan Homan, federal ile yerel yetkililer arasındaki işbirliğinin artmasının, eyaletteki ICE personeli sayısının azaltılmasına yardımcı olacağının altını çizdi.

ICE ekiplerinin eyaletten çekilmesi işbirliğine bağlı

ICE'ın çalışma koşullarının ve ICE hakkındaki kanunların yeni olmadığını belirten Homan, bu yasaların Kongre tarafından çıkarıldığını ve son 6 başkanın döneminde de aynı şekilde yürürlükte olduğunu söyledi.

Homan, "(ABD'nin eski Başkanı Ronald) Reagan ile başladım ve Trump ile bitirdim. Her yönetimde aynı yasaları uyguluyoruz." diye konuştu.

Değişim talep edenlerin tepkilerini ICE'a değil, ABD Kongresine yöneltmeleri gerektiğini kaydeden Homan, ICE görevlilerini tehdit etmenin, engellemenin, işlerini aksatmanın ya da saldırmanın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Homan, bu tür eylemlere karşı tolerans gösterilmeyeceğini, ICE ekiplerini engelleyen, müdahale eden veya onlara saldıran herkesin gözaltına alınacağını söyledi.

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Homan, ICE ekiplerinin Minnesota'dan çekilmesinin eyalet yetkilileriyle sağlanacak işbirliğine bağlı olduğunu belirtti.

Homan, bu koşulların sağlanması halinde personelin başka bölgelere konuşlandırılacağını ifade etti.

Pretti'nin ICE yetkililerince öldürüldüğü olaya ilişkin yorum yapmadı

Yapılan büyük çaplı personel konuşlandırmasının nedeninin "memurların korunması" olduğunu belirten Homan, "Bu yüzden, bu güvenliği sağlamak için ekstra kaynaklar getirdik." dedi.

Homan, "nefret dolu söylemler ve engelleyici müdahaleler sona ererse" yetkililerin buradan çekilmesinin hızlanabileceğini ifade etti.

"ICE yetkililerine saldırı planlayan organizasyonların" sorumlu tutulacağına işaret eden Homan, ICE operasyonlarında "suçlu yabancılar, kamu ve ulusal güvenlik tehditlerinin" önceliklendirileceğini belirtti.

Öte yandan, ülkede yasa dışı olarak bulunan herkesin gündemde olduğunu belirten Homan, "Bu ülkeye yasal olarak girenlere verdiğimiz mesaj, endişelenmeyin. Ciddi bir suç işlemediğiniz sürece, sorun yok." ifadesini kullandı.

Homan, Minnesota'daki ICE ve Sınır Devriye yetkililerinin sayısı sorulduğunda tam sayı vermeyerek, bu konuda "bazı rotasyonlar olduğunu" söyledi.

Alex Pretti'nin ICE görevlilerince öldürülmesi konusunda yorum yapmayacağını kaydeden Homan, olaya ilişkin soruşturmanın sonuçlanmasının bekleneceğini aktardı.

Homan, "Son iki buçuk gündür yaptığım görüşmelerin bizi daha güvenli bir toplum olmaya götürdüğünü düşünüyorum." dedi.

Minnesota'daki olaylar

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurularak öldürülmüştü.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı ABD'li hemşire olduğunu ve olaylar sırasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.