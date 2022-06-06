Honaz'da etkili olan sağanak tarım arazilerinde zarara neden oldu - Son Dakika
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Honaz'da etkili olan sağanak tarım arazilerinde zarara neden oldu

06.06.2022 13:44

Denizli'nin Honaz ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak ve dolu, özellikle tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak ve dolu, özellikle tarım arazilerinde zarara yol açtı.

İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde etkili olan yağış nedeniyle Acıarmut, Boyalık, Çatalçam dereleri taştı. Akbaş, Karaçay ve Aydınlar mahallelerinde su baskınları yaşandı. Şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı. Sel sularına kapılan 6 küçükbaş hayvan telef oldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası ve AFAD ekipleri, Honaz'da hasar tespit çalışması yürüttü. Belediye görevlileri de yollarda temizlik ve toprak kaldırma çalışması yaptı.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, gazetecilere, üç mahallenin selden etkilendiğini söyledi.

Dikili alanların zarar gördüğünü anlatan Kepenek, "6 küçükbaş hayvan telef oldu, üç evimiz su altında kaldı. Ani ve yoğun bir yağış gördük. Üreticilerimiz de çok zor bir gece geçirdi. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Ekonomik olarak büyük bir kayıp oluştu." dedi.

Çiftçi Osman Özen de ani bastıran selin tarım arazilerini etkilediğini söyledi.

Ahmet Ömürlü ise koyunlarını sel sularından son anda kurtardığını anlattı.

Ağılın duvarını yıkarak içeriye girdiğini vurgulayan Ömürlü, "İki koyun ölmek üzereydi. Sonra tek tek bütün koyunları ağıldan çıkardım. İçeriye girdiğimde su koyunların boyunu aşmış göğüs hizama kadar gelmişti. Hayvanlarımızı kurtardık ama bahçelerde büyük zarar var. Gözle görebildiğimiz tüm tarım arazileri selden etkilendi." diye konuştu.

Honaz'da etkili olan sağanak tarım arazilerinde zarara neden oldu
Honaz'da etkili olan sağanak tarım arazilerinde zarara neden oldu
Honaz'da etkili olan sağanak tarım arazilerinde zarara neden oldu
Honaz'da etkili olan sağanak tarım arazilerinde zarara neden oldu
Honaz'da etkili olan sağanak tarım arazilerinde zarara neden oldu
Honaz'da etkili olan sağanak tarım arazilerinde zarara neden oldu
Honaz'da etkili olan sağanak tarım arazilerinde zarara neden oldu
Honaz'da etkili olan sağanak tarım arazilerinde zarara neden oldu
Honaz'da etkili olan sağanak tarım arazilerinde zarara neden oldu
Honaz'da etkili olan sağanak tarım arazilerinde zarara neden oldu
Honaz'da etkili olan sağanak tarım arazilerinde zarara neden oldu
Honaz'da etkili olan sağanak tarım arazilerinde zarara neden oldu
Honaz'da etkili olan sağanak tarım arazilerinde zarara neden oldu
Honaz'da etkili olan sağanak tarım arazilerinde zarara neden oldu
Honaz'da etkili olan sağanak tarım arazilerinde zarara neden oldu
Honaz'da etkili olan sağanak tarım arazilerinde zarara neden oldu
Honaz'da etkili olan sağanak tarım arazilerinde zarara neden oldu

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Honaz'da etkili olan sağanak tarım arazilerinde zarara neden oldu - Son Dakika

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