Honda Türkiye, üretime verdiği arayı bir hafta daha uzattı - Son Dakika

Honda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle Kocaeli Şekerpınar'da bulunan üretim tesisindeki faaliyetlerine vermiş olduğu arayı bir hafta daha uzattı.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu adım, tedarik zincirlerinde artan zorlukların ışığında atıldı.

Honda Türkiye, 19 Mart 2020'de yapmış olduğu duyuruyla üretim faaliyetlerine 23 Mart 2020'den 6 Nisan 2020'ye kadar ara vermişti.

Yeni plan kapsamında 13 Nisan 2020'de üretime yeniden başlanması hedefleniyor. Honda açıklamasında, "Ancak bu durum hükümet kararları, sağlık otoritelerinin tavsiyeleri ile piyasa ve tedarik koşullarına bağlı yeniden gözden geçirilecek ve duruma göre değerlendirilecektir." denildi.