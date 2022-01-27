Honduras'ın ilk kadın Devlet Başkanı Xiomara Castro yemin etti - Son Dakika

Honduras'ta geçtiğimiz sene 28 Kasım'da yapılan seçimlerden zaferle çıkan Xiomara Castro, Devlet Başkanı olarak yemin etti. Castro, ülkenin ilk kadın Devlet Başkanı oldu.

Honduras'ta geçtiğimiz sene 28 Kasım'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinden zaferle çıkan 62 yaşındaki Xiomara Castro, Devlet Başkanı olarak yemin etti. Castro, ülkenin ilk kadın Devlet Başkanı oldu. Castro'nun yemin töreni başkent Tegucigalpa'daki bir ulusal stadyumda binlerce Honduraslının katılımıyla düzenlenirken, katılımcılar arasında ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de yer aldı.

Castro yemin töreninde yaptığı konuşmada, ülkenin mevcut borcuna değinerek, "Miras aldığım ekonomik felaket, ülkemizin tarihinde emsalsizdir" ifadelerini kullanarak, yeniden yapılandırma olmadan mevcut borç ödemelerini yapmanın "pratik olarak imkansız" olduğunu açıkladı.

Castro, "Hükümetim, nesiller boyu gençleri borç ödemeye mahkum eden yağma girdabını sürdürmeyecek" dedi.

Öte yandan, ülkede 2009'da askeri darbeyle görevden alınan eski Devlet Başkanı Manuel Zelaya'nın eşi olan Castro, yemin töreni öncesi kabinesini sosyal medya üzerinden duyurdu. Castro, 16 bakanlıktan 2'sine kadın bakan atarken, oğlu Hector Zelaya'yı özel sekreteri, Manuel Zelaya'nın yeğeni Jose Manuel Zelaya'yı Savunma Bakanı yaptı.

(İHA)