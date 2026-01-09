Honduras'ta Milletvekiline Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Honduras'ta Milletvekiline Saldırı

09.01.2026 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Honduras'ta milletvekili Gladis Aurora Lopez, yapılan saldırıda yaralandı, sağlık durumu stabil.

Honduras'ta milletvekili Gladis Aurora Lopez, Ulusal Kongre binası önünde gazetecilere konuştuğu sırada arkasından atılan patlayıcının ensesine isabet etmesi sonucu yaralandı. O onlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Orta Amerika ülkesi Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'daki Ulusal Kongre'de olağanüstü oturum öncesi bina önünde gazetecilere açıklama yapan Ulusal Parti üyesi milletvekili Gladis Aurora Lopez, saldırıya uğradı. Lopez, konuşma yaptığı sırada arka tarafından patlayıcı bir madde fırlatıldı. Patlayıcı, milletvekili Lopez'in ensesine isabet etti. Lopez ensi, omzu ve sırtından yaralandı. Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Lopez, daha sonra hastaneye sevk edildi. Honduras medyası Lopez'in sağlık durumunun stabil olduğunu, ancak patlama nedeniyle vücudunda yanıklar oluştuğu ve işitme kaybı yaşadığını aktardı. Ulusal Partiden yapılan açıklamada, bunun "suç teşkil eden bir saldırı" olduğu ifade edildi. Saldırının hedefli olup olmadığı henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ülkedeki siyasi gerginlik

Olay, tartışmalı geçen başkanlık seçimlerinin ardından geldi. Ulusal Partinin adayı Nasry Asfura 30 Kasım'da yapılan başkanlık seçimini yüzde 1'den az bir farkla kazanmış, ortaya atılan hile iddiaları nedeniyle oyların yeniden sayılması için başvuru yapılmıştı.

Asfura'nın 27 Ocak'ta göreve başlaması bekleniyor. - TEGUCİGALPA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Milletvekili, Honduras, Güvenlik, 3-sayfa, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Honduras'ta Milletvekiline Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi
Fırtına Marmara’yı esir aldı Ayasofya Camii’nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu Fırtına Marmara'yı esir aldı! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu
Manchester United’dan Kayserispor’a imza Antrenmana dahi çıktı Manchester United'dan Kayserispor'a imza! Antrenmana dahi çıktı
Görüntü Türkiye’den Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
Dursun Özbek’i delirten talep Galatasaray’da olay kadro dışı Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e yüklü tazminat davası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e yüklü tazminat davası

12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
12:20
Hamaney’den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
Hamaney'den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
12:06
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal
Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
12:02
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
11:47
Ülke ayakta Evinde 100’den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 13:16:58. #7.11#
SON DAKİKA: Honduras'ta Milletvekiline Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.