Honest Thief Filmi - Son Dakika

“Honest Thief”, aşık olduğu ve artık dürüst bir hayat yaşamak istediği için teslim olmaya çalışan bir banka soyguncusuna odaklanıyor. Ganimetlerini sakladığı depolama tesisinde çalışan bir kadına aşık olan soyguncu, teslim olmaya çalıştığı polislerin kendisinden daha yozlaşmış olduğunu fark eder. Soyguncunun adını temize çıkarmak için mücadele etmesi gerekecektir.

Yönetmen: Mark Williams

Senaryo: Mark Williams, Steve Allrich

Oyuncular: Liam Neeson, Kate Walsh, Jai Courtney, Jeffrey Donovan, Anthony Ramos, Robert Patrick, Birol Tarkan Yıldız, Tazzie, Adam Teper, Jose Guns Alves, Osmani Rodriguez, Janelle Feigley, Devon Diep, Jamie Ghazarian, Michael Malvesti, Lewis D. Wheeler

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Honest Thief

Yapımcı Firma: Tanweer

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 99 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 23.10.2020

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