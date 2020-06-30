Hong Kong Baş Yöneticisi Lam'den, Çin'in "Ulusal Güvenlik Yasası"nı onaylamasına destek - Son Dakika

Hong Kong Baş Yöneticisi Lam'den, Çin'in "Ulusal Güvenlik Yasası"nı onaylamasına destek

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Baş Yöneticisi Carrie Lam, Çin hükümetinin, Hong Kong'da uygulanması planlanan ve merkezi hükümeti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan Ulusal Güvenlik Yasası'nı onaylamasını savundu.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Baş Yöneticisi Carrie Lam, Çin hükümetinin, Hong Kong'da uygulanması planlanan ve merkezi hükümeti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan Ulusal Güvenlik Yasası'nı onaylamasını savundu.

Son Dakika: YÖK, Şehir Üniversitesi'ndeki öğrencilerin Marmara Üniversitesi'ne aktarılmasına karar verdi
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddiasına yanıt verdi
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 44. oturumu İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

20 Temmuz'a kadar sürecek olan 44. oturumun açılışına video konferans yöntemiyle bağlanan Lam, Çin Ulusal Halk Kongresi'nin anayasal gücü olduğunu ve ulusal güvenlik yasasını yürürlüğe koyma görevi bulunduğunu ileri sürdü.

Çin'in Ulusal Güvenlik Yasası'nı onaylamasını savunan Lam, yasanın Hong Kong'da "boşluğu dolduğunu" ve "özerkliğe zarar vermediğini" iddia etti.

Lam, "Hong Kong, Çin'in vazgeçilmez parçasıdır. Doğrudan merkezi hükümete bağlı yüksek derecede özerkliğe sahip özel bir idari bölgedir." diye konuştu.

"Yasa özerkliği baltalamayacak"

Hong Kong'un "dış güçler tarafından desteklenen şiddetin artmasıyla travma geçirdiği" görüşünü dile getiren Lam, hiçbir merkezi hükümetin, egemenlik ve ulusal güvenliğe yönelik tehditlere seyirci kalamayacağını belirtti.

Lam, "Kısacası, yasa 'bir ülke, iki sistemi' ve Hong Kong'un yüksek seviyeli özerkliğini baltalamayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Hong Kong'daki protesto gösterilerine de değinen Lam, "Sadece, yasaları çiğneyen son derece küçük bir azınlığı hedef alacağız." dedi.

Yasa bugün onaylanmıştı

Çin hükümeti, Hong Kong'da uygulanması planlanan ve merkezi hükümeti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan Ulusal Güvenlik Yasası'nı bugün onaylamıştı.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresinde (UHK) yapılan oylamada Ulusal Güvenlik Yasası, oy birliğiyle kabul edilmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 14:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hong Kong Baş Yöneticisi Lam'den, Çin'in 'Ulusal Güvenlik Yasası'nı onaylamasına destek - Son Dakika

Son Dakika

20:28 Son Dakika: YÖK, Şehir Üniversitesi'ndeki öğrencilerin Marmara Üniversitesi'ne aktarılmasına karar verdi 20:24 Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddiasına yanıt verdi 20:13 Olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçının cezaları belli oldu 19:29 Antalya'da bir kişi, hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu 19:17 Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı 18:53 Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı 18:16 Cinnet getiren baba, iki kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti 18:11 Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı 16:57 Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi 16:34 ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu 12:58 Bodrum'da pide fiyatları, 25 kilometre mesafede 7'ye katlanıyor 10:48 Polisin uzun takibi sonucunda VillaBank çetesi çökertildi 10:03 Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak 09:26 Yargıtay'dan emsal niteliğinde manevi tazminat kararı: Ödenecek tutar caydırıcı olmalı 09:15 Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Son Dakika: YÖK, Şehir Üniversitesi'ndeki öğrencilerin Marmara Üniversitesi'ne aktarılmasına karar verdi
20:27
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddiasına yanıt verdi
20:24
Olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçının cezaları belli oldu
20:13
Basketbolda Galatasaray, Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka'ya puan silme cezası verildi
19:59
Antalya'da bir kişi, hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu
19:29
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
19:16
Son Dakika: Türkiye'de 30 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti, 1293 yeni vaka tespit edildi
19:09
Meteoroloji'den Doğu Anadolu ile Rize ve Artvin için sağanak uyarısı
19:09
Son Dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi
19:04
Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı
18:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 20:39:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hong Kong Baş Yöneticisi Lam'den, Çin'in "Ulusal Güvenlik Yasası"nı onaylamasına destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]