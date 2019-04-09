Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da 9 Bağımsızlık Yanlısı Suçlu Bulundu

Hong Kong'da 9 Bağımsızlık Yanlısı Suçlu Bulundu

1 saat önce

Hong Kong'da 9 bağımsızlık yanlısı aktivist, 2014 yılındaki "Şemsiye Devrimi" sırasında "kamu zararına neden olan davranış"tan suçlu bulundu.

Hong Kong'da 9 Bağımsızlık Yanlısı Suçlu Bulundu, System.String[]
Hong Kong'da 9 bağımsızlık yanlısı aktivist, 2014 yılındaki "Şemsiye Devrimi" sırasında "kamu zararına neden olan davranış"tan suçlu bulundu.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 9 bağımsızlık yanlısı aktivist, 2014 yılındaki "Şemsiye Devrimi" sırasında "kamu zararına neden olan davranış"ta bulundukları gerekçesiyle suçlu bulundu. Suçlu bulunanlar arasında 59 yaşındaki emekli sosyoloji profesörü Chan Kin-man, 54 yaşındaki hukuk profesörü Benny Tai ve 74 yaşındaki Vaftiz Bakanı Chu Yiu-ming bulunuyor. Sanıkların 7 yıla kadar hapis cezası alması bekleniyor. Bu üç isim, 2014 yılındaki protestoları başlatan hareketin öncüleri olarak görülüyor.

Şemsiye Devrimi

Çin'in 2014 yılının Ağustos ayında, 2017 yılında yapılması planlanan seçimlerde Hong Kong halkının Pekin yönetiminin belirlediği adaylar arasından seçim yapabileceğini açıklamasının ardından Hong Kong'ta halk sokaklara dökülmüştü. "Occupy Central" sloganıyla başlayan eylemler, göstericilerin polisin kullandığı göz yaşartıcı gaza karşı kendilerini korumak için şemsiye açması nedeniyle uluslararası kamuoyunda "Şemsiye Devrimi" adını almıştı. - HONG KONG

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:51 Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, 3. Sayfa
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