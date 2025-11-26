Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var - Son Dakika
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
26.11.2025 12:10  Güncelleme: 13:08
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
Hong Kong'da 8 bloktan oluşan, yaklaşık 2 bin dairenin bulunduğu dev sitede yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireleri sararken, yangında mahsur kalan 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Hong Kong'un Tai Po bölgesindeki çok katlı bir sitede çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler kısa sürede yayılırken, bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Emniyet yetkilileri yangında en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini onlarca kişinin de yaralandığını bildirirken, içeride mahsur kalanların kurtarılmaya çalışıldığını aktardı. 8 bloktan oluşan ve yaklaşık 2 bin dairenin bulunduğu dev sitede, komşu kulelerin dış cephesindeki bambu iskelelerin de alev aldığı bildirildi. İtfaiyenin alevlere müdahalesi sürüyor.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

İtfaiye, ilk ihbarın yerel saatle 14.51'de geldiğini, alevlerin hızla yayılması üzerine yangının 15.34'te ikinci en yüksek acil durum seviyesi olan 4. alarma çıkarıldığını duyurdu.

OTOYOL TRAFİĞE KAPATILDI

Yangının ardından Tai Po otoyolunun bir bölümü tamamen trafiğe kapatıldı, otobüs hatları da güvenlik gerekçesiyle farklı güzergahlara yönlendirildi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Hong Kong, Son Dakika

