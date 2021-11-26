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Hong Kong'da Kovid-19'un yeni varyantına rastlandı - Son Dakika

Hong Kong'da Kovid-19'un yeni varyantına rastlandı

26.11.2021 13:55
Hong Kong'da Kovid-19'un yeni varyantına rastlandı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez Güney Afrika'da tespit edilen "B.1.1.529" varyantına rastlandı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez Güney Afrika'da tespit edilen "B.1.1.529" varyantına rastlandı.

Bernama'nın haberine göre, Hong Kong Sağlık Koruma Merkezi, bir otelde iki kişide "süper varyant" olarak nitelendirilen yeni Kovid-19 varyantına rastlandığını açıkladı.

Bunun yanı sıra bölgede yurt dışı kaynaklı olduğu belirtilen 6 vaka tespit edildi.

Hindistan

Hindistan, Kovid-19 önlemleri kapsamında Güney Afrika ve diğer riskli ülkelerden gelen yolcular için tedbirleri artırmayı planlıyor.

Hindistan Sağlık Bakanı Rajesh Bhushan, yaptığı açıklamada, son zamanlarda esnetilen vize kısıtlamaları ve uluslararası seyahatlerin açılması göz önüne alındığında, virüsün ülke için ciddi halk sağlığı etkileri olduğunu kaydetti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 863 kişide Kovid-19 tespit edildi, böylece vaka sayısı 2 milyon 830 bin 387'ye çıktı.

Son 24 saatte 142 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 48 bin 17'ye yükseldi.

Çin

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 13 vaka tespit edildi.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KDCA) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 899 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Vaka sayısının 432 bin 901'e yükseldiği ülkede, son 24 saatte 39 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 3 bin 440'a çıktı.

Yeni varyant

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da, Kovid-19'un çok sayıda mutasyona uğramış, "B.1.1.529" olarak isimlendirilen yeni bir varyantına rastlandı.

Güney Afrika'dan Hong Kong'a seyahat eden 1 kişide görülen ve "süper varyant" olarak nitelendirilen türün 32 mutasyona sahip olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlara göre, mevcut aşıların bu varyanta karşı etkili olup olmadığı henüz bilinmiyor. Nadir görünmesi nedeniyle varyantın çok bulaşıcı olmadığı tahmin ediliyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hong Kong'da Kovid-19'un yeni varyantına rastlandı - Son Dakika


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