Hong Kong'da muhalif haber kuruluşunun editörleri tutuklu yargılanacak - Son Dakika

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde muhalif haber kuruluşunun polis baskınında gözaltına alınarak "isyana teşvikle" suçlanan editörlerinin kefalet talepleri reddedildi.

Stand News'in editörleri Chung Pui-kuen ve Patrick Lam, Batı Kowloon Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Mahkeme Başkanı Peter Law, eski Stand News başeditörü Chung Pui-kuen ve başeditör vekili Patrick Lam'in kefaletle serbest bırakılma başvurularını geri çevirerek tutuklu yargılanmalarına karar verdi.

Öte yandan, Stand News yönetim kurulu üyelerinden Margaret Ng, Denise Ho, Chow Tat-chi ve Christine Fang'in haklarında suçlamada bulunulmayarak serbest bırakıldı.

Muhalif haber kuruluşu Stand News'e dün 200 polisle yapılan baskında, aralarında editör ve yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu 7 kişi, Hong Kong'da 2020'de uygulamaya giren güvenlik yasası çerçevesinde "kışkırtıcı yayın" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Gözaltıların ardından Stand News, Facebook'tan yaptığı açıklamada, tüm çalışanlarını işten çıkardığını ve tüm faaliyetlerine son verdiğini bildirmişti.

Hong Kong'da yürürlüğe giren güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesi'nde, 30 Haziran 2020'de oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalanmıştı.

Ayrılıkçılık, devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında, Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı hareketi hedef alıyor.