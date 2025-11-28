Hong Kong'da Yangın Felaketi: 94 Ölü - Son Dakika
Hong Kong'da Yangın Felaketi: 94 Ölü

Hong Kong'da Yangın Felaketi: 94 Ölü
28.11.2025 07:16
Hong Kong'da Yangın Felaketi: 94 Ölü
Tai Po'daki yangında 94 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi yaralandı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hong Kong İtfaiyesinden yapılan açıklamada, yangında şu ana dek aralarında bir itfaiyecinin de olduğu 94 kişinin yaşamını yitirdiği, 11'i itfaiyeci 76 kişinin yaralandığı belirtildi.

4 bin kişinin yaşadığı dev sitedeki yangında ölü sayısı 94'e yükseldi

40 SAATTİR SÖNDÜRÜLEMEDİ

Yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen sitede yangın söndürme çalışmaları yaklaşık 40 saati aşkın süredir devam ediyor. Kurtarma çalışmalarını sürdüren itfaiye ekiplerinin, siteden aldıkları yardım çağrılarından 25'ine henüz erişemediği kaydedildi.

4 bin kişinin yaşadığı dev sitedeki yangında ölü sayısı 94'e yükseldi

NE OLMUŞTU?

Tai Po ilçesinde 1900'den fazla dairenin bulunduğu Wang Fuk Sitesi'nde 26 Kasım'da öğle saatlerinde başlayan yangın, binaların tadilatı için dış cephelerine kurulu bambu iskeleler ile yanıcı izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla hızla yayılmıştı.

Emniyet yetkilileri, yangına ilişkin sitedeki tadilatı yürüten inşaat şirketinin 2 müdürü ile danışman mühendis olmak üzere 3 kişiyi "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla gözaltına almıştı.

Yangınların şiddeti için 5 kademeli derecelendirme sistemi kullanılan Hong Kong'da 17 yıl sonra ilk defa 5. seviye alarmı verilmişti. Olay, Hong Kong'da son 70 yılda en fazla can kaybına yol açan yangın olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

