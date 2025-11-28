Hong Kong\'da Yangın Felaketi: 94 Ölü

Hong Kong İtfaiyesinden yapılan açıklamada, yangında şu ana dek aralarında bir itfaiyecinin de olduğu 94 kişinin yaşamını yitirdiği, 11'i itfaiyeci 76 kişinin yaralandığı belirtildi.

40 SAATTİR SÖNDÜRÜLEMEDİ

Yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen sitede yangın söndürme çalışmaları yaklaşık 40 saati aşkın süredir devam ediyor. Kurtarma çalışmalarını sürdüren itfaiye ekiplerinin, siteden aldıkları yardım çağrılarından 25'ine henüz erişemediği kaydedildi.