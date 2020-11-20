Honor Watch GS Pro akıllı saat Türkiye'de - Son Dakika

Honor Watch GS Pro akıllı saat Türkiye'de

20.11.2020 10:49
Honor Watch GS Pro akıllı saat Türkiye'de, System.String[]

Honor, 1+8+N akıllı yaşam stratejisi doğrultusunda yeni akıllı saati HONOR Watch GS Pro'yu Türkiye'de teknolojiseverlerin beğenisine sundu.

Honor, 1+8+N akıllı yaşam stratejisi doğrultusunda yeni akıllı saati HONOR Watch GS Pro'yu Türkiye'de teknolojiseverlerin beğenisine sundu.

Honor'dan yapılan açıklamaya göre, Dayanıklılığıyla ön plana çıkan akıllı saat Honor Watch GS Pro; 25 günlük pil süresi, doğada kaybolmayı engelleyen Rotadan Dönüş özelliği, 100'ün üzerinde antrenman modu ve outdoor meraklılarını heyecanlandıracak daha pek çok farklı yeteneği barındırıyor.

Sağlamlığı, Amerikan Ordusu'nun 14 farklı sıkı testten oluşan MIL-STD-810G sertifikasıyla kanıtlanan Honor Watch GS Pro, bu sayede hangi koşulda olursanız olun tüketiciyi yalnız bırakmayan bir asistan görevi görüyor. Tek şarjla 25 güne kadar pil süresi sağlayan Honor Watch GS Pro, dış ortam modunda 100 saate kadar, GPS açık modunda ise 48 saate kadar kullanım sunuyor. Böylece günlük kullanımda oldukça uzun bir pil süresine sahip olurken, zorlu koşullarda da siz güvene kavuşana kadar tüm özellikleriyle kullancıyla kalıyor. Sadece 2 saatte tamamen şarj olabilen Honor Watch GS Pro 50 metreye kadar da suya dayanıklı bulunuyor.

Doğada vakit geçirmeyi sevenler, dağcılık ve benzer sporlarla ilgilenenler için altimetre, barometre ve pusula gibi özellikleri barındırıyor. Doğa yürüyüşü sırasında hava durumunda oluşabilecek ani değişimleri bildiriyor ve ay evreleri, gelgitler, gündoğumu ve batımı gibi bilgileri aktararak vaktinizi en etkili şekilde planlamaya yardımcı oluyor.

Yürüyüş esnasında patikayı kaybetmek, beklenmedik sonuçlar doğurabiliyor. GPS ve GLONASS konumlandırma sistemleriyle donatılmış olan akıllı saat, yürünen rotayı kullanıcı için kaydederek istediği anda aynı rotadan geri dönebilmeniz için kullanıcıya yönergeler sunuyor. Bu sayede yürüyüşe başladığınız noktaya kolayca ve güvenle varılabiliyor. 7/24 kalp ritmini takip edebilen Watch GS Pro, kandaki doygun oksijen seviyesini gösteren SpO2 ölçümü de sağlıyor. Bunların yanında uyku ve stres takibi özellikleri de barındıran akıllı saat, daha kaliteli bir yaşam için kullanıcısına önerilerde bulunuyor.

Telefona ulaşılması zor durumlarda, Bluetooth bağlantısı sayesinde telefon görüşmeleri yapılabilmesi için mikrofon ve hoparlör barındıran saat, hoparlör sayesinde 500'e yakın kaydedilmiş şarkıyı çalabiliyor. Akıllı saat, "Uzaktan Deklanşör" özelliğiyle de muhteşem fotoğraf çekmek için kullanılabilecek bir aksesuar haline dönüşüyor.??????? Kömür siyahı, kil beyazı ve kamuflaj mavisi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelen HONOR Watch GS Pro, MediaMarkt, Vatan Bilgisayar, Turkcell mağazaları ve turkcell.com.tr, Vodafone Online Mağaza ve diğer çevrimiçi alışveriş kanallarında 1999 TL'den başlayan fiyatlarla kullanıcılara sunuluyor.

Cep Telefonu, Türkiye, Dönüş, GPS, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Honor Watch GS Pro akıllı saat Türkiye'de - Son Dakika Ekonomi


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