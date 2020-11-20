Horasan Belediyesi'nde toplu sözleşme sevinci - Son Dakika

Erzurum'un Horasan İlçe Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Erzurum Şubesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı.

Horasan Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam, "Gece gündüz demeden çalışan işçilerimizin alnının teri kurumadan hakkını vermek boynumuzun borcudur" dedi.

Hizmet İş Sendikası ile Horasan Belediyesi arasında anlaşma sağlanması nedeniyle düzenlenen törende, Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam ile Hizmet-İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Erol Aksakal çalışan işçilerin mali ve sosyal haklarıyla ilgili sözleşme imzaladı.

Sendikaya üye 164 işçi zamdan faydalanacak Horasan Belediyesi'ne bağlı olarak çalışan sendikaya üye 164 işçiyi kapsayan sözleşme sonucunda 2020-2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde işçilerin sosyal haklarında da iyileştirme yapıldı. Öte yandan işçilerin maaşlarına yüzde 20 zam verildi.

Sağlam'a teşekkür etti

İmza töreninde işçileri temsilen konuşan Hizmet İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Erol Aksakal, görüşmeler sürecinde olumlu bir sonuca varıldığını, Başkan Hüseyin Sağlam'ın işçilerin maaşları ve sosyal hakları hususunda her türlü desteği verdiğini belirterek, görüşmelerin mutlulukla sonuçlanmasından dolayı, memnuniyetini dile getirdi. Erol Aksakal, "Başkanımız Hüseyin Sağlam'a vefasından dolayı teşekkür ediyor, sözleşmenin işçi kardeşlerimize ve ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Sağlam, "İşçilerimiz fazlasıyla bu ücreti hakediyor"

"Belediye'nin maddi imkanlarını sonuna kadar zorladık belediyemizin maddi imkanları kısıtlı ama buna rağmen, çalışan işçilerimizin maaşlarını artırdık" diyen Başkan Sağlam, Hizmet-İş Sendikası'nın da bu süreçte kendilerine anlayış gösterdiğine dikkat çekti.

Gece gündüz demeden çalışan işçilerin, hakkını zamanında vermek için gerekli tedbirleri aldıklarına da dikkat çeken Başkan Sağlam, "Beraberce mesai yaptığımız işçi kardeşlerimize, gerek maaşlarında gerekse sosyal haklarında iyi bir oranda artış yaptık. Aileleri ve çocuklarıyla birlikte tüm işçi kardeşlerime bu sözleşmenin hayırlı olmasını diliyor, görev süremiz boyunca tüm personelimizle uyum içerisinde çalışarak, Horasan'ımıza önemli hizmetleri yapmaya gayret edeceğimizi belirtiyorum" dedi. - ERZURUM