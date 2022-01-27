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SU ARIZASINI GİDERMEYE ÇALIŞAN 2 KÖYLÜNÜN ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞTÜ - Son Dakika

SU ARIZASINI GİDERMEYE ÇALIŞAN 2 KÖYLÜNÜN ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞTÜ

27.01.2022 16:09

ERZURUM'un Horasan ilçesinin kırsal Kadıcelal Mahallesine bağlı Çayanyurdu mezrasında su arızasını gidermeye çalışan 2 kişinin üzerine çığ düştü.

ERZURUM'un Horasan ilçesinin kırsal Kadıcelal Mahallesine bağlı Çayanyurdu mezrasında su arızasını gidermeye çalışan 2 kişinin üzerine çığ düştü.

Horasan ilçesinin Kadıcelal Mahallesine 5 kilometre uzaklıktaki 15 haneli Çayanyurdu mezrasının su deposundaki azalma üzerine vatandaşlar çalışma başlattı. Mezrada yaşayan ve akraba olan Abdullah, Cüneyt Aktaş, depoya su sağlayan kaynakta inceleme yaparken üzerlerine çığ düştü. Mezrada yaşayan vatandaşların bilgi vermesi üzerine bölgeye Erzurum AFAD Müdürlüğü'nden ekipler sevkedildi.

Kadıcelal Mahalle Muhtarı Mehmet Salih Demir, "Mezradaki depoya su az geliyormuş. Abdullah ve Cüneyt Aktaş suyun kaynağında inceleme yapmak isterken üzerlerine çığ düşmüş. Son günlerde artan yağış sebebiyle mezraya giden yol kapalı. İş makineleriyle açılmak istense 5-6 saat sürer. Bölgeye ya helikopter ya da paletli karüstü araçla ulaşım sağlanabilir" dedi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

HORASAN, (Erzurum),(DHA)-

SU ARIZASINI GİDERMEYE ÇALIŞAN 2 KÖYLÜNÜN ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞTÜ
SU ARIZASINI GİDERMEYE ÇALIŞAN 2 KÖYLÜNÜN ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞTÜ
SU ARIZASINI GİDERMEYE ÇALIŞAN 2 KÖYLÜNÜN ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞTÜ

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AFAD, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SU ARIZASINI GİDERMEYE ÇALIŞAN 2 KÖYLÜNÜN ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞTÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: SU ARIZASINI GİDERMEYE ÇALIŞAN 2 KÖYLÜNÜN ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞTÜ - Son Dakika
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