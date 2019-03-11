Son Dakika Haberleri: Hortumda Hayatını Kaybeden Bayram Demir'in İsmi Ölümsüzleşti

Hortumda Hayatını Kaybeden Bayram Demir'in İsmi Ölümsüzleşti

1 saat önce

Antalya'nın Finike ilçesinde 24 Ocak tarihinde meydana gelen hortum felaketinde hayatını kaybeden Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike Hizmet Birimi çalışanı Bayram Demir'in ismi hortumun meydana geldiği Sahilkent Mahallesi'ndeki Belediye Caddesi'ne verildi.

Hortumda Hayatını Kaybeden Bayram Demir'in İsmi Ölümsüzleşti, System.String[]
Antalya'nın Finike ilçesinde 24 Ocak tarihinde meydana gelen hortum felaketinde hayatını kaybeden Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike Hizmet Birimi çalışanı Bayram Demir'in ismi hortumun meydana geldiği Sahilkent Mahallesi'ndeki Belediye Caddesi'ne verildi.

Finike Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı'nda Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu tarafından önerge ile meclise sunulan Bayram Demir'in isminin Belediye Caddesi'ne verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Konu hakkında söz alan Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu; " Bayram Demir kardeşimizi genç yaşta hortum felaketinde görevi başında kaybetmiş olmanın üzüntüsünü tüm Finikeliler yaşıyor. Belediye Caddesi'ne Bayram kardeşimizin ismini vererek hatırasını yaşatmak istedik. Bu konuda oy birliği ile karar alan Finike Belediye Meclis Üyelerinin tamamına teşekkür ederim" Dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:07 Kaynak: İHA

Antalya, Finike, Bayram Demir, Güncel
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