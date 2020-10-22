Huawei Mobil Servisleri, "Mate 40 Serisi"nde üst düzey kullanım deneyimi sunuyor

Huawei Mate 40 Serisi lansman etkinliğinde Huawei Mobil Hizmetler (HMS) ekosistemindeki yeni gelişmeler de duyurulurken, bu gelişmelerin, Huawei kullanıcıları için daha iyi bir dijital yaşam tarzı sunarak HMS deneyimini zenginleştirmeyi amaçladığı belirtildi.

Şirket açıklamasında görüşlerine yer verilen Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Richard Yu, "Geçtiğimiz 8 yıl boyunca Huawei Mate Serisi, geliştirme ve yeniliğe odaklıydı. En yeni cihazlar, çabalarımızın doruk noktası olan Huawei Mate 40 Serisi, ikonik Huawei Mate deneyimini daha yüksek zirvelere taşımak için HMS ekosisteminden yararlanacak." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Huawei, küresel kullanıcılar için Huawei'nin resmi arama motoru Petal Search ve Mate 40 Serisi'nin hareket kontrolünü destekleyen ilk navigasyon uygulaması olan Petal Maps'i lanse etti.

170'ten fazla ülke ve bölgede kullanılan Petal Search, uygulamalar, haberler, videolar, resimler, alışveriş, uçuşlar ve yerel işletmeler dahil olmak üzere 20'den fazla kategoride arama yapabiliyor. 50'den fazla dili destekleyen Petal Search, kullanıcıların ihtiyaç duydukları bilgi ve hizmetleri kolay ve hızlı bir şekilde bulmasını sağlıyor.

Mate 40 Serisi'nin yapay zeka özelliklerinden yararlanan Petal Search, kullanıcıların görsel arama işlevi aracılığıyla fotoğrafları veya resimleri kullanarak arama yapmasına olanak tanıyor. Petal Search, insanlar, hayvanlar, bitkiler ve yer işaretleri gibi çok çeşitli nesneleri tanıyor. Petal Maps ayrıca İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Arapça ve daha birçok dili destekleyen bir sesli arama özelliğini sunuyor.

Yerelleştirilmiş aramayla donatılan Petal Search, yerelleştirilmiş sorgularla ilgili sonuçları çekerek kullanıcıların günlük ihtiyaçlarını karşılamak için tahmini hava durumu ve çeviri gibi ek hizmetler sağlıyor.

Petal Maps, Huawei'nin kaliteli ve kullanışlı haritalama ve gezinme aracı olarak 140'tan fazla ülke ve bölgedeki kullanıcılara konum izleme, harita görüntüleme, yol tarifleri ve gerçek zamanlı trafik güncellemesi gibi özellikler sunuyor. Petal Maps 129 şehirde gerçek zamanlı toplu taşıma güncellemeleri sağlıyor. İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca ve Mandarin dillerinde sesli navigasyonu destekliyor.

Mate 40 Serisi kullanıcıları, Petal Maps uygulamasında Hareketle Kontrol deneyimini yaşayabilecek. Örneğin sürücüler, avuç içleriyle ekrana doğru bir "air press" hareketi yaparak harita görünümleri arasında geçiş yapabilecek ve bu da navigasyonu kolaylaştıracak.

Huawei Docs, 100'den fazla ülke ve bölgede kullanılabilir oldu. PDF, PPT ve DOC dahil olmak üzere 50'den fazla formatta belge görüntüleme ve düzenlemeyi destekleyen Huawei Docs, bulut özellikleriyle etkinleştirilen gerçek zamanlı senkronizasyon ile kullanıcıların aynı Huawei Kimliği ile oturum açmış farklı cihazlarda aynı belge üzerinde sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayarak akıllı ofis deneyimini yaşatıyor.

HMS uygulamaları, dijital yaşamın gereksinimlerini karşılıyor

Huawei Mate 40 Serisi lansmanında, diğer yeniliklerin yanı sıra Cihazı Bul uygulaması ve Huawei Themes Video da tanıtıldı. Cihazı Bul, kullanıcıların akıllı telefonlar, saatler, kulaklıklar ve gözlükler gibi Huawei cihazlarını bulmalarına, cihazları kilitleyip silmelerine ve uzaktan zil sesi çalmalarına olanak tanıyor.

Huawei Themes Video ise Mate 40 Serisi kullanıcılarına 10 düzenleme şablonu ve 6 çekim şablonu özellikleriyle kaliteli videolar oluşturmak için güçlü video çekme ve düzenleme araçlarını sağlıyor. Huawei temaları, daha derin cihaz kişiselleştirmesi sağlamak için özel tema paketleri de sunuyor. İlk paket grubu ünlü sanatçıların, klasik edebiyatın ve Huawei'nin seçtiği Ingenuity serisinin temalarını içeriyor.

Huawei'nin resmi uygulama mağazası AppGallery, Telegram ve Deezer gibi popüler küresel ve yerel uygulamaların yanı sıra geçen yıldan bu yana kullanıcı tabanında yüzde 20 büyüyen kullanışlı ve kurulum gerektirmeyen "Hızlı Uygulamaları" da iyileştirmeye devam ediyor.

AppGallery de sürekli olarak kullanıcı deneyimini geliştiriyor. Geliştirilmiş AppGallery UX, yeni "Sekmeler" ve "Uygulama Kartları" özellikleriyle verimli bir deneyimin yanı sıra sade ve güzel bir estetik getiriyor. Her uygulamanın daha fazla kitleye ulaşmasına olanak tanıyarak kullanıcılara trend olan uygulamalar için daha akıllı indirme önerileri sunuyor.

Huawei, kullanıcıların istedikleri an reklam hedeflemeyi yasaklamak için devre dışı bırakabileceği veya sıfırlayabileceği bir açık reklam tanımlayıcısı (OAID) aracılığıyla kullanıcılara daha fazla hedef reklam kontrolü sağlıyor. Huawei Tarayıcı, web siteleri arası izlemeyi engellemek için izleme web sitelerini tanımlayabiliyor ve izleme çerezlerini durdurabiliyor ve kullanıcılara daha güvenli bir tarama deneyimi sunuyor.

Petal Search ve Petal Maps, bulundukları her ülkedeki güvenlik politikalarına, yasalarına ve düzenlemelerine kesinlikle uymak üzere tasarlandı.

EPrivacyseal veri koruma onay mührü ile onaylanan Petal Search, kullanıcılara güvenli arama, gizli mod ve çocuk kullanımı dahil olmak üzere farklı modlar sunuyor. Benzer şekilde Petal Maps, kullanıcılar için en üst düzeyde gizliliği sağlamak için kullanıcının konumu ve arama davranışı dahil olmak üzere uçtan uca şifreleme ile veri hassasiyetini azaltmayı sağlıyor.