Huawei'nin sevilen akıllı bileklik modeli Watch Fit'in daha yeni özelliklere sahip sürümü Watch Fit 2 modelini inceledik. Ülkemizde de resmi olarak satışa sunulan akıllı bileklik nelere sahip? Huawei Watch Fit 2 inceleme videomuz sizlerle!

Huawei Watch Fit 2 inceleme

Dilerseniz sözü fazla uzatmadan sizleri videomuz ile baş başa bırakalım. İyi seyirler.

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Huawei Watch Fit 2 özellikleri

Standart Watch Fit'in gelişmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkan Watch Fit 2 sürümü Gece Siyahı, Nebula Grisi, Pembe Altın ve Gümüş renk seçenekleriyle ülkemize giriş yaptı. 2.299 TL'den başlayan fiyatlarla satılan cihaz GPS, uyku takibi, adımsayar, su geçirmezlik ve kalp ritmi ölçme gibi bir dolu özelliğiyle siparişe açıldı.

Standart Huawei Watch Fit'e göre paslanmaz çelik bir gövdeye sahip Watch Fit 2sürümü 1,74 inç 336×480 piksel çözünürlüklü FullView AMOLED ekran ve dikdörtgen yapısıyla dikkat çekiyor. Silikon, deri ve metal alaşımlı bileklik, normal akıllı bilekliklere göre premium bir görüntü kazandırırken; donanım noktasında da farkını ortaya koyuyor. Giyilebilir cihaz, tüm saat yüzleri için Watch Face Store'dan indirilebilen her zaman açık ekran (AOD) tasarımlarıyla birlikte gelmekte. Ekran, dokunmatik işlevselliği destekler ve saatin sağ sırtında bir düğme bulunuyor.

Huawei Watch Fit 2, kullanıcıların telefonlarından saat yüzü olarak bir resim ayarlamasına olanak tanıyan bir özellik sunuyor. Bunu Huawei Health Uygulaması veya saat yüzleri için OneHop aracılığıyla yapabilir. Saat yüzleri için OneHop özelliği yalnızca NFC'yi destekleyen ve EMUI 11 veya sonraki bir sürümünü çalıştıran Huawei cep telefonlarında desteklenir. Akıllı saatin Aktif Sürümünün saat yüzleri için OneHop'u desteklemediği ve bu özelliğin belirli ülke ve bölgelerde mevcut olduğu belirtilmelidir.

Huawei Watch Fit 2, toplamda 97 farklı spor aktivitesi için özel mod sunuyor. 10 gün boyunca kesintisiz pil sunan cihaz ayrıca 24 saat kalp atışı, kandaki oksijen miktarını ölçme, stres izleme gibi özellikler taşıyor.

Batarya söz konusu olduğunda, manyetik bir şarj yüksüğü ile birlikte geliyor ve 10 güne kadar pil ömrü sunduğu iddia ediliyor. Giyilebilir cihazdaki bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi desteği ve Bluetooth 5.2 yer alıyor. Yalnızca Classic Edition ve Elegant Edition modelleri NFC desteğiyle birlikte gelmekte. Tüm modeller Bluetooth ile arama, müzik kontrolü, sanal asistan desteği ile birlikte geliyor. Akıllı bileklik, Android 6.0 veya üstü ve iOS 9.0 veya üstü ile uyumlu.

Huawei'nin yeni akıllı bilekliği, koşu, yüzme ve bisiklet dahil 11 profesyonel spor modu için hassas ve gerçek zamanlı egzersiz ölçümleri sağlıyor. 85 özel antrenman modu, ister yoga ister yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman yaparken gerçek zamanlı kalp atış hızınızı, kalorilerinizi ve antrenman sürenizi de takip edebiliyor. Yerleşik bir GPS sensörüne ve 5 ATM suya karşı dayanıklılığa sahip olan akıllı bileklik, optik kalp atış hızı sensörüne sahip. Bu sayede sağlık durumunuzun kontrol altında olmasını sağlayabiliyorsunuz.

Telefonunuzla fotoğraf çekmekten müzik çaları kontrol etmeye kadar çeşitli işlemler için komut verebilmenizi sağlayan akıllı bileklik, sağlık tarafında 24 saat kalp atış hızı izleme ve SpO2 kan oksijen satürasyonu algılama gibi özelliklere sahip.

Bir akıllı bileklikte bulunmayan özelliklerden olan arama yanıtlama özelliği ise Watch Fit 2 modeli ile gerçekleşiyor.

Huawei Watch Fit 2 Türkiye fiyatı

Geçtiğimiz hafta resmi Türkiye sayfası açılan Huawei Watch Fit 2 Türkiye fiyatı, dört farklı renkte seçeneği olan modelin silikon kayışlı versiyonları 2.299 TL, deri kayışlı versiyonu 2.699 TL, metal kayışlı şık versiyon ise 2.999 TL.

Akıllı bileklik hakkında yorumumuz

Uygun fiyatlı akıllı bileklik sahibi olmak ve aynı zamanda premium bir duruşa sahip olmak isteyenler için paslanmaz çelik gövdesi ile Watch Fit 2 yerinde bir tercih olacaktır. Uzun pil ömrü sayesinde rakiplerinde ayrılan akıllı bileklik ile çağrı yanıtlama (her iki sistemde) ve müzik değiştirme gibi kontroller yapılamasa (sadece iOS'da) piyasadaki benzerlerine kıyasla özellikleri ve görünüşü ile güzel bir ürün.

Huawei Watch GT3 Pro ya da GT3 modellerindeki gibi yuvarlak klasik saat ekranı, arama yanıtlama, müzik kontrolü gibi özelliklerden feragat edebilir, akıllı bileklik kategorisine de yönelmeyi istemiyorsanız, Watch Fit 2 sizin için mantıklı bir tercih.

Huawei Watch Fit 2 teknik özellikleri

Boyut: Genişlik: 33.5 mm | Yükseklik: 46 mm | Kalınlık: 10.8 mm

Ağırlık: Yaklaşık 26 gram

Çözünürlük: 336 x 480 piksel

Ekran Boyutu: 1.74 inç, FullView AMOLED

GPS: Var

Batarya: 10 gün kullanım süresi

Suya Dayanıklılık: 5 ATM

Bağlantı: Bluetooth 5.2