Huawei Watch GT3 Pro için Türkiye fiyatları belli oldu! - Son Dakika
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Huawei Watch GT3 Pro için Türkiye fiyatları belli oldu!

24.05.2022 10:36
Huawei Watch GT3 Pro için Türkiye fiyatları belli oldu!

Geçtiğimiz ay lansmanı yapılan Huawei Watch GT3 Pro için Türkiye fiyatları nihayet açıklandı. Açıklanan fiyatlarla beraber satış da başladı.

Huawei, akıllı telefon pazarında çok kan kaybetmiş olsa da giyilebilir teknolojide hala büyük bir oyuncu. Ülkemizde de satışa çıkardığı Huawei GT akıllı saat serisiyle büyük ilgi toplayan şirket, bu seri içinde orta seviye ve üst seviye saatlerini bulunduruyor. Yakın zamanda küresel lansmanı gerçekleşen üst segment akıllı saat Huawei Watch GT3 Pro için Türkiye fiyatları da resmi olarak açıklandı.

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Huawei Watch GT3 Pro Türkiye fiyatları açıklandı

Akıllı saatlerin giderek işlevselleşmesi ve tasarım kalitelerinin artmasıyla fiyatları da yükseldi. Üst segment sınıfına giren Apple Watch Series 7 gibi saatlerin fiyatları da bu bağlamda bir telefon fiyatını geçti. Huawei Watch GT3 Pro da üst seviye özellikler sunduğu için buna göre bir fiyatı var. Saatin özellikleri açıklandığından beri merakla beklenen fiyatlar, bizim de katıldığımız lansmanda resmi ağızdan açıklandı.

46mm – Deri & Spor: 5.499 TL

46mm – Titanyum: 7.499 TL

43mm – Deri: 6.499 TL

43mm – Seramik: 8.499 TL

Huawei Watch GT3 Pro için Türkiye fiyatları belli oldu!

Huawei Watch GT3 Pro, seçeceğiniz boyut ve malzeme bakımından zengin seçeneklere sahip. Deri, spor, titanyum ve seramik malzemelerden istediğinizi seçebilmeniz mümkün. Seçtiğiniz boyuta göre malzeme tercihi kısıtlansa da her talebe göre seçenek olmasını bir artı sayabiliriz. Tanıtılalı pek zaman olmayan saatin şu an ülkemizdeki en büyük rakibi Apple Watch Series 7 gibi görünüyor. Karşılaştırmayı yapabilmeniz için Huawei Watch GT3 Pro'nun özelliklerini hatırlayalım:

Ekran: 1.43 inç, 466×466 çözünürlük, AMOLED

Batarya: 530mAh, kablosuz şarj destekli

Bağlantı: Bluetooth 5.2, çift antenli GPS, NFC

Suya dayanıklılık: IP68 sertifikalı

Boyutlar: 46.6 x 46.6 x 10.9 mm, 50gr ağırlık

İşletim sistemi: HarmonyOS 2.0

İddialı özelliklere sahip olan saatin depolamayla ilgili detayları bilinmese de bu kadarı bile bize yeterli bilgiyi sağlıyor. Bu saatte HarmonyOS 2.0 işletim sistemi var, eğer Huawei'in işletim sistemini deneyimlemek isterseniz bu da önemli bir detay.

Ülkemizdeki satışına bugün itibariyle başlanan saati ister e-ticaret sitelerinden, ister fiziksel mağazalardan satın alabilirsiniz. Sizler Huawei Watch GT3 Pro fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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