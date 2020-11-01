Son dakika haberleri! HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam Batman İl Kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri! HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam Batman İl Kongresinde konuştu Açıklaması

01.11.2020 18:01

Son dakika haber... Batman'da, Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) 3. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi.

Batman'da, Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) 3. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi.

Akyürek Mahallesindeki halı sahada organize edilen 3. Olağan İl Kongresine Genel Başkan İshak Sağlam da katıldı.

Kongrede konuşan Sağlam, İzmir'de meydana gelen deprem dolayısıyla vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Enkaz altında kurtarılmayı bekleyenlerin olduğunu ifade eden Sağlam, "İnsanlarımıza Rabb'imden kurtuluş kapısını açmasını diliyorum." diye konuştu.

"Dünyada akan kan, gözyaşı, yıkımlar, talanlar, sürgünler ve katliamların nedeni hakkı olmadığı halde zayıf ve güçsüz insanların emeğine ve ekmeğine göz dikilmesinden kaynaklanıyor." diyen Sağlam, yaşanılan bu süreçte dünyanın yeniden şekillendiğini ifade etti.

Sağlam, "Maalesef bu şekillenme doğal seyrinde oluşmamaktadır. Bugün dünyaya hükmeden kapitalist sömürgeci güçler tıkanıklık yaşamaktadırlar. Karanlık mahfillerde oluşturulan senaryolarla dünyaya yeni bir şekil vermeye çalışıyorlar. Yapılan plan ve projelerin merkezinde de İslam coğrafyası ve ümmeti vardır. Biraz daha müreffeh ve lüks içinde yaşayabilsinler diye coğrafyamızın yer altı ve yer üstü kaynaklarına göz dikmiş bulunmaktalar. Ülkede yaşayanları bir arada tutan asıl unsur inanç birliğidir. Tüm vatandaşların inancının gerektirdiği mevzuatın oluşturulması ve anayasal güvenceye alınması gerekir." ifadelerini kullandı.

Yıllarca Kürt meselesinin terörle birlikte zikredildiğine işaret eden Sağlam, "Şiddet ve çatışmalı ortam mazeret gösterildi veya temel insani hakları silahların bırakılmasına endekslendi. Şu anda bu mazeretleri geçerli kılan nedenler büyük ölçüde ortadan kalkmış durumda. Bu nedenle şimdi tam zamanı diyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından tek liste ile yapılan seçimde mevcut il başkanı Davut Şahin, bütün delegelerin oyunu alarak yeniden seçildi.

Son dakika haberleri! HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam Batman İl Kongresinde konuştu Açıklaması
Son dakika haberleri! HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam Batman İl Kongresinde konuştu Açıklaması
Son dakika haberleri! HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam Batman İl Kongresinde konuştu Açıklaması
Son dakika haberleri! HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam Batman İl Kongresinde konuştu Açıklaması

Hür Dava Partisi, Organize, Batman, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam Batman İl Kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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