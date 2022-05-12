Hudeyde kentinde iki Yemen askeri Husilerin açtığı ateşte hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hudeyde kentinde iki Yemen askeri Husilerin açtığı ateşte hayatını kaybetti

12.05.2022 02:47
Hudeyde kentinde iki Yemen askeri Husilerin açtığı ateşte hayatını kaybetti

Yemen'de hükümete bağlı Ortak Kuvvetler Sözcüsü Albay Vaddah ed-Dibeyş, ülkenin batısındaki Hudeyde ilinde iki askerin Husi keskin nişancıları tarafından açılan ateş sonucu yaşamlarını yitirdiğini açıkladı.

Yemen'de hükümete bağlı Ortak Kuvvetler Sözcüsü Albay Vaddah ed-Dibeyş, ülkenin batısındaki Hudeyde ilinde iki askerin Husi keskin nişancıları tarafından açılan ateş sonucu yaşamlarını yitirdiğini açıkladı.

AA muhabirine konuşan Dubeyş, saldırının kentin güneyindeki el-Cerrahi beldesinde Husi keskin nişancılar tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Dubeyş, Husilerin sürekli ateşkes ihlalinde bulunduklarını son 24 saat içinde ülkenin batı sahili cephesinde 32 kez ateşkesi ihlal ettiklerini kaydetti.

Söz konusu iki askerin ölümüne ilişkin Husilerden henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, 1 Nisan'da, Yemen hükümeti ile Husilerin, hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Grundberg, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada da "Yemenli taraflar arasında bugün yerel saatle 19.00'da iki ay süreyle ateşkes başladı. Bu geceden itibaren hava, kara ve deniz operasyonları durdurulacak." ifadelerini kullanmıştı.

Yemen ordusu, 6 Mayıs'ta bir açıklama yaparak, "İran destekli Husilerin, BM gözetiminde varılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürmesine rağmen ateşkese bağlı kalmaya devam edeceğini" bildirmişti.

Husilerin müzakere heyeti üyesi Abdulmelik el-Acri ise 8 Mayıs'ta Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "BM ve Özel Temsilcisi'nin ateşkes testini geçemediğini" yazmıştı.

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Birleşmiş Milletler, Ateşkes, Albay, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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