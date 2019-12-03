Son Dakika Haberleri: Huğlu av tüfeği Guinness Rekorlar Kitabı'nda
Son Dakika Güncel Huğlu av tüfeği Guinness Rekorlar Kitabı'nda - Son Dakika

Huğlu av tüfeği Guinness Rekorlar Kitabı'nda

6 saat önce

Türkiye'nin av tüfeği üretim merkezlerinden Beyşehir'deki Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'nde imal edilen yarı otomatik Renova modeli av tüfeği, ABD'de düzenlenen yarışmayla Guiness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.

Huğlu av tüfeği Guinness Rekorlar Kitabı'nda, System.String[]

Türkiye'nin av tüfeği üretim merkezlerinden Beyşehir'deki Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'nde imal edilen yarı otomatik Renova modeli av tüfeği, ABD'de düzenlenen yarışmayla Guiness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Başkanı Naci Tanık, yaptığı yazılı açıklamada, Huğlu'da üretimini yaptıkları yarı otomatik av tüfeği Renova'nın (CZ 1012) ABD'nin Kansas eyaletinde düzenlenen yarışmada önemli bir başarıya imza attığını belirtti.

Powder Creek Shooting Park atış poligonundaki yarışta, 12 saat içerisinde 5 kişiden oluşan takımın en fazla plak kırma rekorunu denediğini ifade eden Tanık, şunları kaydetti:

"ABD'deki CZ-USA firması için Huğlu'da ürettiğimiz Renova modeli (CZ 1012) av tüfeği, poligonda 12 saatte en fazla plağı kırarak tescil edildi ve Guiness Rekorlar Kitabı'nda yer almaya hak kazandı. Bu alanda daha önce kırılan 4 bin 602 plak kırma rekoruna Huğlu tüfeğiyle 4 saat gibi kısa bir sürede ulaşan David Miller ve ekibi, bu defa toplam atış süresi boyunca 14 bin 167 adet plak kırarak yeni bir rekorun sahibi oldular. Bu rekor denemesi aynı zamanda Huğlu'nun av tüfekleri açısından zorlu bir kalite kontrol testi anlamına da geliyor. Testte 12 saatin yaklaşık 9 saatini atış yaparak geçiren takım, her 35 dakika atışın ardından 10 dakika mola verdi. Atıcılara ait 6 adet tüfeğin bulunduğu rekor denemesinde tüfeklere 12 saat boyunca atıcılardan başka hiç kimse dokunmadı."

Amerika Birleşik Devletleri, Huğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:50 Kaynak: AA
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