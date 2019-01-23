Hurda Tartışmasında Baba ve Oğlu Yaralandı

Zonguldak
'ın Kilimli
ilçesinde, kapatılan ruhsatsız maden ocağındaki hurda demirleri almak isteyen baba ve oğlu silahla yaraladı.
İddiaya göre, ilçeye bağlı Bölüm Mahallesinde ruhsatsız maden ocağı işlettiği öne sürülen Mehmet Z. (59) ile oğlu Ömer Z. (33), kapatılan başka bir maden ocağındaki hurda demirleri kamyona yükledi. Maden
ocağındaki demirlerin kamyona yüklendiğini gören Özer D. ile Mehmet Z. ve Ömer Z. arasında hurda demirlerin alınmasıyla ilgili tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özer D., evden aldığı tüfekle baba ve oğlunu ayak ve kolundan yaraladı.
Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar, Zonguldak Atatürk
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bu arada olay yerinden kaçan Özer D., polis ekiplerince gözaltına alındı.