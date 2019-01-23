Son Dakika Haberleri: Hurda Tartışmasında Baba ve Oğlu Yaralandı

Hurda Tartışmasında Baba ve Oğlu Yaralandı

16 dakika önce

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, kapatılan ruhsatsız maden ocağındaki hurda demirleri almak isteyen baba ve oğlu silahla yaraladı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, kapatılan ruhsatsız maden ocağındaki hurda demirleri almak isteyen baba ve oğlu silahla yaraladı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Bölüm Mahallesinde ruhsatsız maden ocağı işlettiği öne sürülen Mehmet Z. (59) ile oğlu Ömer Z. (33), kapatılan başka bir maden ocağındaki hurda demirleri kamyona yükledi.

Maden ocağındaki demirlerin kamyona yüklendiğini gören Özer D. ile Mehmet Z. ve Ömer Z. arasında hurda demirlerin alınmasıyla ilgili tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özer D., evden aldığı tüfekle baba ve oğlunu ayak ve kolundan yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada olay yerinden kaçan Özer D., polis ekiplerince gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:42 Kaynak: AA

Kilimli, Zonguldak, Maden, 3. Sayfa
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