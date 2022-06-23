Hurdalıkta bekleyen Tesla kendi kendine alev aldı! - Son Dakika
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Hurdalıkta bekleyen Tesla kendi kendine alev aldı!

23.06.2022 21:42
Hurdalıkta bekleyen Tesla kendi kendine alev aldı!

Tesla kazalarına bir yenisi daha eklendi. İddiaya göre bir Tesla modeli, kazadan üç hafta sonra kendi kendine alev aldı.

Tesla modellerinin alev alması son zamanlarda sıkça duyduğumuz bir olay haline geldi. Kazalar ile ilgili davalarla boğuşan Tesla, şimdi de yeni bir patlama şoku yaşıyor. ABD'den gelen habere göre, üç hafta boyunca hurdalıkta bekleyen Tesla Model S kendi kendine alev almaya başladı.

Kaza yapan Tesla Model S üç hafta sonra alevler içinde kaldı

Tesla Model S yaklaşık bir ay önce Kaliforniya'da bir kazaya karışmıştı. Kullanılamaz hale gelen elektrikli araba, üç haftadır hurdalıkta bekletiliyordu, ancak iddiaya göre bir anda alev almaya başladı. İtfaiye görevlileri, bölgeyi kaplayabilecek kadar ciddi bir yangın riskiyle karşılaştıklarını söyledi.

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Sacramento İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre Tesla Model S, söndürüldükten sonra bile yanmaya devam ediyordu. Aracın her defasında yeniden tutuşmaya başladığını belirten itfaiye, batarya bölümünde gaz sızıntısı yaşandığını söyledi.

Hurdalıkta bekleyen Tesla kendi kendine alev aldı!

Departmanın açıklamasına göre, itfaiyecilerin arabayı yan çevirmesi ve aküyü etkisiz hale getirmesi gerekti, ancak akünün söndürülmesi bile yangını durdurmak için yeterli olmadı. Bir itfaiye görevlisi verdiği demeçte, "Yangına doğrudan müdahale etsek bile araç yüksek sıcaklık nedeniyle yeniden tutuşabilir" dedi.

Sacramento şehrine yakın bir hurdalıkta yaşanan olay için 17 bin litre su kullanıldığı ifade edildi. Ancak itfaiye departmanı, kesin çözüm olması için hurdalık yetkilileriyle görüşerek arabayı toprağa gömmeye karar verdi.

Hurdaya dönen Tesla Model S'in tamamen güvende olması için toprağa gömen yetkililer, maddi kayıp dışında herhangi bir hasarın olmadığını belirtti.

Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) şu anda Tesla'yı otopilotuyla ilgili güvenlik sorunları için araştırıyor. Daha önce yayınlanan bir rapor, Tesla otopilotunun sadece 10 ayda 273 kazaya karıştığını gösterdi.

Siz Tesla kazası hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Tam Gemi Şok Denemeleri, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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