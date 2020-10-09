Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı - BOLU - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde takla atarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine seyreden Celal Reyhan idaresindeki 34 CAG 204 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yeniçağa Gişeleri yakınlarında yoldan çıkarak takla attı.
Kazada, 4-5 takla attıktan sonra durabilen otomobilin sürücüsü Celal Reyhan yaralandı.
Yaralı sürücü, yoldan geçen diğer araçların sürücüleri tarafından hurdaya dönen otomobilden çıkartıldı.
Celal Reyhan, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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