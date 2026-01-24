HÜRJET Soğuk Hava Testlerini Başarıyla Tamamladı - Son Dakika
HÜRJET Soğuk Hava Testlerini Başarıyla Tamamladı

HÜRJET Soğuk Hava Testlerini Başarıyla Tamamladı
24.01.2026 12:17
HÜRJET, Erzurum'da zorlayıcı soğuk koşullarda test edildi ve seri üretim için hazır hale geldi.

Türk havacılık tarihinin kilometre taşlarından jet eğitim uçağı HÜRJET, Erzurum'da gerçekleştirilen soğuk hava testlerini başarıyla tamamlayarak seri üretim ve tam operasyonel kapasite yolundaki önemli bir sınavı daha geçti.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET'in iki prototipi, soğuk hava testleri için Erzurum'un yolunu tuttu.

Yoğun kış şartlarında ve sıfırın altında 21 dereceye varan soğukta gerçekleştirilen yer testleri başarıyla tamamlandı. Test süreci sadece dondurucu soğuklarla sınırlı kalmadı. Erzurum'un coğrafi yapısı sayesinde yüksek irtifa performansı da başarıyla doğrulandı. Yer testlerinin hemen ardından icra edilen uçuş testleri, Türkiye'nin ilk milli jet uçağının motor ve aviyonik sistemlerinin zorlayıcı hava şartları altında bile yüksek verimlilikle çalıştığını ortaya koydu.

Test faaliyeti kapsamında, HÜRJET'in Erzurum'da soğuk hava ve yüksek irtifa performansı başarıyla doğrulandı.

HÜRJET'lerin sergilediği performans, projenin genel başarısı açısından stratejik öneme sahip bulunuyor.

HÜRJET'in Erzurum'un sıfırın altında 21 dereceye varan dondurucu soğuklarında test edilmesi, uçağın sadece ideal hava koşullarında değil, dünyanın en zorlu iklimlerinde bile görev yapabileceğini kanıtladı. Bu durum, uçağın hem yer operasyonlarında hem de gökyüzündeki manevralarında sistemlerinin donma veya performans kaybı yaşamadan çalıştığını tescilledi.

Bu testlerin başarıyla sonuçlanması, HÜRJET'in uluslararası standartlarda bir uçak olduğunu ve göreve hazır hale geldiğini ortaya koydu. İki farklı prototipin eş zamanlı veya ardışık olarak bu zorlu sınavdan geçmesi de TUSAŞ'ın mühendislik gücü açısından somut bir gösterge oluşturdu.

-? ?400 sorti yapıldı, seri üretim faaliyetleri başladı

TUSAŞ, test ve geliştirme faaliyetleri kapsamında HÜRJET ile bugüne kadar yaklaşık 400 sorti gerçekleştirdi. İlk siparişin ardından gelen İspanya ihracat sözleşmesi ve beklenen ilave siparişler, seri üretim hazırlıklarını hızlandırdı.

Şirket, HÜRJET sınıfındaki talep ve olası potansiyeli dikkate alarak seri üretim sürecinde oluşturacağı tedarikçi ağıyla ayda 3 uçak üretmeyi hedefliyor.

Tek motorlu ve tandem kokpitli HÜRJET, üstün performans özellikleri ile modern savaş uçağı eğitiminde kritik rol oynamak üzere tasarlandı. HÜRJET, harbe hazırlık geçiş eğitimi, hava devriyesi ve akrobatik gösteri uçağı gibi roller icra edebilecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi HÜRJET Soğuk Hava Testlerini Başarıyla Tamamladı - Son Dakika

12:47
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
12:22
İllallah eden mahalleli evinin camına "Uyuşturucu satışı yoktur" yazısı astı
İllallah eden mahalleli evinin camına "Uyuşturucu satışı yoktur" yazısı astı
12:02
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
11:46
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
11:32
Gençlik nereye gidiyor Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
Gençlik nereye gidiyor? Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
11:28
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
HÜRJET Soğuk Hava Testlerini Başarıyla Tamamladı
