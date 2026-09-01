Hürkuş kanatlandı! TUSAŞ'tan nefes kesen uçuş görüntüleri

Hürkuş gökyüzünde görüntülendi. TUSAŞ, Hürkuş eğitim uçağının uçuşundan yeni görüntüleri kamuoyuna sundu.

TUSAŞ HÜRKUŞ'UN UÇUŞUNU GÖRÜNTÜLEDİ

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen Hürkuş eğitim uçağı, gerçekleştirilen uçuş sırasında görüntülendi. TUSAŞ tarafından yayınlanan görüntülerde Hürkuş'un gökyüzündeki uçuşuna yer verildi. Yerli havacılık projeleri arasında bulunan Hürkuş'un uçuşundan farklı anların yer aldığı görüntüler, uçağı yeniden gündeme taşıdı.

HÜRKUŞ GÖKYÜZÜNDE

Hürkuş, pilot eğitiminde kullanılmak üzere geliştirilen bir eğitim uçağı olarak öne çıkıyor. TUSAŞ'ın yayınladığı son görüntülerde uçağın havadaki uçuşu gözler önüne serildi. TUSAŞ tarafından görüntüler dışında uçuşun süresi, irtifası, hızı veya gerçekleştirilen uçuşun kapsamına ilişkin ek bir teknik bilgi verilmedi.