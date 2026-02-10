Hüseyin Alkaya 44. Yılında Anıldı - Son Dakika
Hüseyin Alkaya 44. Yılında Anıldı

Hüseyin Alkaya 44. Yılında Anıldı
10.02.2026 12:06
Kırkpınar'ın efsanevi başpehlivana dua ve saygı duruşunda bulunuldu, başarıları hatırlandı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 8 yıl üst üste başpehlivan olarak tarihe geçen ve "Kaybeden gazoz içer." sözüyle hafızalarda yer edinen Tekirdağlı Hüseyin Alkaya, vefatının 44. yılında mezarı başında dualarla anıldı.

Anma programına Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, Kültür ve Turizm İl Müdür Yardımcısı Bünyamin Örnek ile Hüseyin Pehlivan İlkokulu öğrencileri katıldı.

Katılımcılar, Alkaya'nın kabrini ziyaret ederek dua etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Üzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hüseyin Alkaya'nın Türk güreş tarihi açısından önemli bir sporcu olduğunu söyledi.

Alkaya'nın Kırkpınar'daki başarılarının yanı sıra uluslararası arenada da adından söz ettirdiğini vurgulayan Üzgün, "Hüseyin pehlivan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde önemli başarılara imza atmış, uluslararası arenada da ülkemizi, al bayrağımızı gururla temsil etmiştir. Bunu asla para ve altın karşılığı yapmamıştır. O, şanlı bayrağımızı ve namusunu hiçbir zaman kirletmemiştir. Alkaya, yalnızca güreş sporuna gönül verenlere değil, tüm sporcularımıza örnektir." diye konuştu.

Kültür ve Turizm İl Müdür Yardımcısı Örnek de spor tarihine şahsiyeti ve başarılarıyla adını yazdıran Tekirdağlı Hüseyin pehlivanı rahmetle andıklarını belirtti.

Hüseyin Pehlivan

Hüseyin Alkaya, 1908 yılında Bulgaristan'ın Kırcaali kentine bağlı Alkaya köyünde doğdu, 14 yaşındayken ailesiyle Tekirdağ'a göç etti.

Ailesi, köylerinin ismini soyadı olarak aldı.

Ağabeylerinden özenerek başladığı güreşte kısa sürede adını duyurmaya başlayan Hüseyin pehlivan, Kırkpınar'da namına nam kattı. 1935-1942 yılları arasında Kırkpınar'da kesintisiz başpehlivan ünvanı aldı.

Yurdun dört bir yanında güreş müsabakalarında adını duyuran Hüseyin Alkaya, yurt dışında da güreşlerdeki başarısıyla nam yaptı. Alkaya, 74 yaşında Tekirdağ'da yaşamını yitirdi.

Hüseyin Pehlivan güreş camiasında "Şunu, bunu anlamam arkadaş, yenilen bir şişe gazoz içer." sözüyle anılır.

Kaynak: AA

