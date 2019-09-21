Son Dakika Haberleri: Hüseyin Eroğlu: "2-3 net pozisyonumuz vardı ama değerlendirmedik"
Son Dakika Spor Haber

Hüseyin Eroğlu: "2-3 net pozisyonumuz vardı ama değerlendirmedik"

41 dakika önce

TFF 1. Lig'in 5. hafta mücadelesinde Osmanlıspor'a, deplasmanda 2-1 mağlup olan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "2-3 net pozisyonumuz vardı ama değerlendirmedik" dedi.

Hüseyin Eroğlu:

TFF 1. Lig'in 5. hafta mücadelesinde Osmanlıspor'a, deplasmanda 2-1 mağlup olan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "2-3 net pozisyonumuz vardı ama değerlendirmedik" dedi.


Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Maçın ilk yarısında istediğimiz futbolu oynayamadık. Pas hatasının çok olması rakibe üstünlük sağlamamızı engelledi. Rakipte coşkulu ve sahamıza baskılı bir oyun kurdu. İlk yarı kendi sistemimizden uzak oluşumuz rakibin coşkusunu daha da arttırdı. Oyun anlamında bir şey söyleyemeyeceğim kötüydük. İkinci yarı coşkulu oynamamız gerekiyordu. İkinci yarının başında beraberlik golünü yakaladık. Gol sonrasında takımımız oyunu ele alma üstünlüğünü yakaladı. Bu süreçte girdiğimiz pozisyonları sonuçlandıramadık. Rakibimiz daha sonrasında uzun bir top ile golü buldu. 2-1'den sonra risk aldık. Maçı dengelemek için uzun toplarla gol aradık. Fırsatları da yakaladık. 2-3 net pozisyonumuz vardı ama değerlendirmedik. Mağlup olduk üzgünüz. Maçın geneline baktığımızda ilk yarıdaki oyun farklı, ikinci yarı farklıydı. Bizim daha çok istediğimiz ikinci yarıda ki oyundu" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Hüseyin Eroğlu, Altınordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 07:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ta Victor Ruiz şoku! 1 ay yok
Fenerbahçe taraftarından Neslican Tay pankartı Fenerbahçe-Ankaragücü maçının ilk 11'leri belli oldu Çağlar Söyüncü İngiltere'yi salladı! Efsaneler mest oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 19:50:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hüseyin Eroğlu: "2-3 net pozisyonumuz vardı ama değerlendirmedik"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]