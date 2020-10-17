Altınordu maçının ardından - Son Dakika

Altınordu maçının ardından

17.10.2020 18:30
Altınordu maçının ardından, System.String[]

TFF 1'inci Lig 5'inci hafta müsabakasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Altınordu'yu 5-2'lik skorla mağlup etti.

TFF 1'inci Lig 5'inci hafta müsabakasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Altınordu'yu 5-2'lik skorla mağlup etti. Adanaspor Teknik Direktörü Semih Özü, galibiyeti taraftara armağan ederken, Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise alınan faul kararlarına tepki gösterdi.

Adanaspor, TFF 1'inci Lig 5'inci hafta maçında sahasında konuk ettiği Altınordu'yu 5-2'lik skorla mağlup ederken, maç sonu basın toplantısında soruları yanıtlayan Adanaspor Teknik Direktörü Semih Özü, aldıkları galibiyeti taraftarlarına armağan ettiklerini kaydetti. Geçen haftalarda takım olarak aldıkları eleştirilere bu skorla yanıt verdiklerini kaydeden Özü, "Güzel bir skor aldık. Geçen haftalardaki gol anlamında eleştirilerin herhalde cevabını vermiş olduk. Gol bölgelerinde etkili bir takımız. Oyuncularımızın form tutması bir süreçti. Bu süreci atlatıyoruz. Bizim istediklerimizi yapabilecek bir takıma karşı oynamamız şans oldu. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Bu skor Adanaspor taraftarına armağan olsun. Giresunspor bizim için çok zorlu bir rakip. İnşallah o maçtan da alnımızın hakkıyla çıkarız" diye konuştu.

"GERİYE DÜŞTÜKTEN SONRA ÇEVİRMEK KOLAY DEĞİL"

Müsabaka sonunda basın toplantısında konuşan ve maçta özellikle pas hatalarından dolayı skorda çözülme yaşadıklarını dile getiren Altınordu'nun Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise Adana'ya 3 puan hedefiyle geldiklerini ama olmadığını belirtti. İlk dakikalarda şut girişimleriyle hareketli başladıklarını ifade eden Eroğlu, "İlk gollerden sonra pas hatalarımız bu skoru getirdi. Pozisyonlar yakaladık aslında ama bir türlü değerlendiremedik. İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerle Adanaspor'un hata yapmasını bekledik. Ancak üçüncü golden sonra kanatlardan yüklendik. 3-1'den sonra ikinci golü yakalayabilirdik. Skorda geriye düştükten sonra çevirmek kolay değil. Biz de çok pas hatası yaptık. Fauller genelde sesin yüksek olduğu pozisyonlara verildi. Sesi yüksek çıkan faul almayı başardı. Üzgünüz. Toparlanmamız gerekiyor. Adanaspor'u tebrik ediyorum" dedi.


Altınordu maçının ardından
Altınordu maçının ardından
Altınordu maçının ardından

Hüseyin Eroğlu, Altınordu, Adanaspor, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu maçının ardından - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar baş gösteriyor Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek Ankaragücü'lü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı TMSF'nin ihalesiz olarak verdiği işi yapamayan şirket, devletten 45 milyon lira tazminat aldı İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi Esendere Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu etkisi bulunan kaktüs bitkileri ele geçirildi Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 71 can kaybı, 1723 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 71 can kaybı, 1723 yeni vaka tespit edildi         
18:59
Babasının temizlediği tüfek ateş aldı, saçmaların isabet ettiği 2 aylık Kumsal bebek canından oldu Babasının temizlediği tüfek ateş aldı, saçmaların isabet ettiği 2 aylık Kumsal bebek canından oldu         
18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali         
17:20
Son Dakika: Erdoğan, milyonların merakla beklediği müjdeyi verdi: 85 milyar metreküp daha gaz bulduk Son Dakika: Erdoğan, milyonların merakla beklediği müjdeyi verdi: 85 milyar metreküp daha gaz bulduk         
16:27
İş görüşmesine giden genç, şirket müdürünü bıçaklayarak öldürdü İş görüşmesine giden genç, şirket müdürünü bıçaklayarak öldürdü         
16:00
'Sakin şehir' ünvanlı Şavşat'ta koronavirüs vaka sayısı bitme noktasına geldi 'Sakin şehir' ünvanlı Şavşat'ta koronavirüs vaka sayısı bitme noktasına geldi         
14:03
Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı         
13:27
Poz vermek için merdivene oturan model, maymunun tacizine uğradı Poz vermek için merdivene oturan model, maymunun tacizine uğradı         
12:00
Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı         
11:12
Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu         
10:51
Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada         
10:44
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor         
08:54
Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor         
08:41
Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı         
08:07
AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak         
21:30
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 19:09:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Altınordu maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei