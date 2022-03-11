Husiler: Suudi Arabistan'da Aramco gibi bazı hassas tesisleri İHA'larla hedef aldık - Son Dakika
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Husiler: Suudi Arabistan'da Aramco gibi bazı hassas tesisleri İHA'larla hedef aldık

11.03.2022 17:22
Husiler: Suudi Arabistan'da Aramco gibi bazı hassas tesisleri İHA'larla hedef aldık

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da milli petrol şirketi Saudi Aramco tesislerinin de yer aldığı bazı noktaları insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da milli petrol şirketi Saudi Aramco tesislerinin de yer aldığı bazı noktaları insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını açıkladı.

Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'a 9 İHA ile geniş çaplı saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Seri, başkent Riyad'daki Aramco rafinerisinin 3, Cizan ve Abha bölgelerindeki Aramco tesisleri ile bazı hassas bölgelerin de 6 İHA ile hedef alındığını kaydetti.

Suudi Arabistan'dan ise Husilerin bu beyanına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Riyad'daki petrol rafinerisine İHA saldırısı yapıldı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın gece yarısından sonra Enerji Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde başkent Riyad'da bulunan petrol rafinerisinin dün sabah saatlerinde İHA ile hedef alındığı belirtilmişti.

İHA saldırısı sonucu petrol rafinerisinde küçük çaplı yangın çıktığı ve kontrol altına alındığı kaydedilen haberde herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı ifade edilmişti.

Saldırının kaynağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

İran destekli Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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İhlas Haber Ajansı, Suudi Arabistan, Petrol, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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