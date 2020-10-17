Husumetli ailelerde çok sayıda silah ve bıçak ele geçirildi - Son Dakika

Husumetli ailelerde çok sayıda silah ve bıçak ele geçirildi

17.10.2020 13:39
Husumetli ailelerde çok sayıda silah ve bıçak ele geçirildi, System.String[]

KONYA'nın Kulu ilçesinde daha önceden husumetli iki ailenin silahlanarak kavga hazırlığında olduğu bilgisine ulaşan polis, ailelerin ev ve iş yerlerine özel harekat polisinin desteğiyle operasyon düzenledi.

KONYA'nın Kulu ilçesinde daha önceden husumetli iki ailenin silahlanarak kavga hazırlığında olduğu bilgisine ulaşan polis, ailelerin ev ve iş yerlerine özel harekat polisinin desteğiyle operasyon düzenledi. Operasyonda 13 tüfek, 3 tabanca, 14 bıçak ele geçirildi, 14 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kulu ilçesinde daha önceden husumetli iki ailenin bireylerinin silahlanarak kavga hazırlığında olduğu bilgisine ulaşan Konya Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Polis ekipleri,  Cumhuriyet Mahallesi, Karapınar Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi ve Fatih Sultan Mehmet mahallelerinde belirlenen 19 ev, 3 iş yerine özel harekat polisinin de desteğiyle baskın düzenledi. 90 polisin katıldığı baskınlarda dron ve dedektör köpekler de kullanıldı.

EVLERDE CEPHANELİK ÇIKTI

Operasyonda evlerde yapılan aramalarda, 1 adet tabanca,  8 adet av tüfeği, 5 adet pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 14 adet bıçak ve kama, 15 adet mermi, 141 adet av fişeği, 21 adet kurusıkı tabancaya ait mermi, 1 adet cop ele geçirildi. Suç aletlerinin ele geçirildiği evlerdeki 14 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.


Husumetli ailelerde çok sayıda silah ve bıçak ele geçirildi
Husumetli ailelerde çok sayıda silah ve bıçak ele geçirildi
Husumetli ailelerde çok sayıda silah ve bıçak ele geçirildi

Silah, Polis, kavga, Kulu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Husumetli ailelerde çok sayıda silah ve bıçak ele geçirildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Lösemiyi yenen genç hemşire, koronavirüse yenik düştü Deniz Baykal'ın kızından parti kuracağı iddiaları hakkında tek cümlelik yorum! Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada İşte Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor Ocakbaşındaki 'istek şarkı tartışması' kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı
Fenerbahçeli Garry Rodrigues, Al Ittihad'a dönmek için gün sayıyor Fenerbahçeli Garry Rodrigues, Al Ittihad'a dönmek için gün sayıyor         
13:38
Poz vermek için merdivene oturan model, maymunun tacizine uğradı Poz vermek için merdivene oturan model, maymunun tacizine uğradı         
12:00
Bunu da gördük! Hırsızlar gündüz vakti kendilerini uyaran vatandaşları taşladı Bunu da gördük! Hırsızlar gündüz vakti kendilerini uyaran vatandaşları taşladı         
11:48
18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz 18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz         
10:58
Polis kılığına giren soyguncu, girdiği kuyumcunun sahibini kelepçeleyip 1 kilo altın çaldı Polis kılığına giren soyguncu, girdiği kuyumcunun sahibini kelepçeleyip 1 kilo altın çaldı         
10:49
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı         
08:58
Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı         
08:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı         
22:48
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon         
21:39
AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak         
21:30
1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı 1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı         
19:59
Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını çekip rehberdeki herkese gönderdi Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını çekip rehberdeki herkese gönderdi         
17:19
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı         
15:36
Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü adamı öldürüp cesedi molozların altına sakladı Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü adamı öldürüp cesedi molozların altına sakladı         
14:21
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 13:43:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Husumetli ailelerde çok sayıda silah ve bıçak ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei