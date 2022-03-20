Husumetlisini pompalı tüfekle başından vurdu: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Husumetlisini pompalı tüfekle başından vurdu: 1 ağır yaralı

20.03.2022 00:59
Husumetlisini pompalı tüfekle başından vurdu: 1 ağır yaralı

Malatya'da husumetlisi tarafından aracının içerisinde pompalı tüfekle baş kısmından vurulan bir kişi ağır yaralandı.

Malatya'da husumetlisi tarafından aracının içerisinde pompalı tüfekle baş kısmından vurulan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanlı Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, M.T. husumetlisi olduğu ileri sürülen K.F.'nin kullandığı aracı Fedakar sokak içerisinde durdurdu. İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından M.T., K.F.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu omuz ve baş kısmına çok sayıda saçma isabet eden K.F. yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan bir kişi ise bölgedeki bir iş yerine sığındı. Olayın şüphelisi M.T. bölgeden kaçarak uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta ilk müdahalesi yapılan yaralı K.F. önce Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne daha sonra ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Ekipler saldırı düzenlenen araçta ve sokak içerisinde detaylı inceleme yaparken, hastanede tedavisi süren ve bilinci kapalı durumda olan F.K.'nın hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ekiplerin olayın şüphelisi M.T.'yi yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor. - MALATYA

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Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Husumetlisini pompalı tüfekle başından vurdu: 1 ağır yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Husumetlisini pompalı tüfekle başından vurdu: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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