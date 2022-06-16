Olay, dün İzmit ilçesi Alikahya Mahallesi Sultan Murat Caddesi'ndeki sitede meydana geldi. İddiaya göre, Yasin Y., aralarında alacak verecek meselesi sebebiyle husumet bulunan C.H.'nin evine gitti. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine C.H., silahla Yasin Y.'yi göğsünden ve ayağından yaraladı. Yasin Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı, C.H. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.H. tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Alikahya, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Husumetlisini vuran şahıs tutuklandı - Son Dakika

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