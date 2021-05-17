Hüyük Belediyesi Meclisi'nden, İsrail'e kınama, Filistin'e destek kararı - Son Dakika

Konya'nın Hüyük İlçesi Belediye Meclisi tarafından İsrail'e tepki, Filistin'e destek kararı alındı.

Hüyük Belediyesi Meclisi'nin mayıs ayı olağan toplantısı belediye başkanlığı makam odasında gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'in başkanlığında toplanan meclisin gündemine, İsrail'in saldırganlığının kınanması teklifi de geldi.

Başkan Çiğdem, Filistin davası ve kardeş Filistin halkının özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelelerini savunmak ve İsrail saldırganlığını Belediye meclis üyelerinin tamamının talebi üzerine kınanması için oylamaya sundu. Mecliste İsrail'in sadırganlığının kınanması kararı oy birliği ile alındı.

Kararda, bayram günlerinde sürdürülen ve Gazze'ye de yöneltilen saldırıların, çok vahim boyuta ulaştığı belirilerek, "Olaylar sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren Filistinliler'in sayısı her geçen gün artmaktadır. İsrail'in bu saldırıları, en kutsal hak olan yaşam hakkının ihlalidir. Filistinliler'in nesiller boyunca yaşadıkları topraklara el konulmasını hedefleyen bu saldırılar, orantısız güç kullanarak hukuk dışı bir oldu-bitti yaratmaya yöneliktir. İsrail'in bu gayri insani saldırılarını şiddetle kınıyor, Birleşmiş Milletler'in (BM) saldırıların durması için uluslararası hukuk ve temel insan hakları hukuku çerçevesinde yaptığı çağrıyı destekliyoruz." ifadelerine yer verildi.