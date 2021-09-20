Hüyük Kırmızı Altın Gençlik Festivali sona erdi - Son Dakika

Konya'nın Hüyük ilçesinde üç gündür devam eden Kırmızı Altın Gençlik Festivali sona erdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Hüyük Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin son gününde Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden sanatçı Resul Dindar sahne alarak Hüyüklü hayranlarıyla buluştu.
Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Dindar, Karadeniz'e özgü eserlerini seslendirirken festival alanını dolduran herkesi coşturdu.
Gençlerin de halay ve oyun havasıyla oyunlarıyla doyasıya eğlendiği konser renkli görüntüler oluşturdu.
Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Dindar'a konseri esnasında çiçek vererek ilçede misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Resul Dindar'ın konseri öncesinde sahne alan sanatçılar Volkan Koşar ve Oğuz Boran da sevilen şarkılarını seslendirdi.
Kaynak: AA
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