Hüyük'te 57 kişiye tapu müjdesi - Son Dakika
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Hüyük'te 57 kişiye tapu müjdesi

6 saat önce

Hüyük ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem düzenlediği halk toplantısında evlerinin tapusu olmayan ilçe sakinlerinden 57'sine tapu müjdesi verdi.

Hüyük'te 57 kişiye tapu müjdesi, System.String[]

Hüyük ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem düzenlediği halk toplantısında evlerinin tapusu olmayan ilçe sakinlerinden 57'sine tapu müjdesi verdi.

Hüyük Belediyesi tarafından ilçeye bağlı bir mahallede her ay düzenlenen halk toplantılarının sonuncusu Göçeri Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, ilçe halkıyla sürekli diyalog ve istişare halinde Belediye olarak hizmet üretmenin gayretinde olduklarını dile getirdi.

Başkan Çiğdem, Göçeri Mahallesi'nde bir asırlık sorun olan 4706 sayılı imar kanunu kapsamında hazine arazisi üzerinde evi olan ancak tapusu bulunmayan vatandaşlardan 57'sine tapu müjdesi verdi.

Mehmet Çiğdem, Göçeri, Hüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:02 Kaynak: AA
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