Hüyük'te kaymakam ve belediye başkanından Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Konya'nın Hüyük ilçesinde, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "sağlık için hepimiz için" mottosuyla denetim gerçekleştirildi.

Hüyük Kaymakam Vekili Anıl Adıgüzel ile Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'in de sahaya çıkarak bizzat katıldığı denetimlerde, Kovid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde, kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanısıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

İlgili kurum ve kuruluşların yöneticileri ve personeli, mahalle muhtarları, meslek odaları, kolluk kuvvetleri ve zabıta ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen denetimlerde, alışveriş merkezleri, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, çay bahçesi, kıraathane, konaklama tesisleri, düğün ve nikah yapılan yerler, berber ve kuaför, güzellik salonları, internet kafeler, toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, taksi durakları, parklar, cadde ve sokaklar gibi yaşam alanları temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına bakılarak kontrol edildi.

Vatandaşlara ise Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik bilgilendirmeler yapıldı.