Hüyük'ten kısa kısa - Son Dakika
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Hüyük'ten kısa kısa

15.04.2022 12:00
Hüyük'ten kısa kısa

Konya'nın Hüyük ilçesinde çilek üreticisi çiftçilere eğitim verildi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde çilek üreticisi çiftçilere eğitim verildi.

Bir tesiste düzenlenen eğitimde, üreticilere ziraat mühendisleri tarafından, çilekte doğru sulama ve gübreleme, fazla sulamanın ve pestisit kullanımının insan ve doğa sağlığı için zararları anlatıldı.

Toplantıya Hüyük'te çilek üretimi yapan çiftçilerin yanı sıra mahalle muhtarları da katıldı.

Üreticilere hibe destekli yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Hüyük ilçesinde, üreticilere yağlık ayçiçeği tohumu verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Konya'da Sarı Bahar Projesi" kapsamında ilçede yaşayan 92 üreticiye yüzde 75 destekli yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Kaymakam Hasan Çimer, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, İlçe Jandarma Komutanı Adem Başaran, İlçe Emniyet Amir Vekili Hüseyin Bolcan üreticilere tohumlarını verdi.

Tingiş, yaptığı konuşmada, üreticilere yüzde 75'i hibe olarak verilen yağlık ayçiçeği tohumu desteğinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

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Hisarcık, Tarım, Konya, Hüyük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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