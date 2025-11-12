Huzurevi Sakinleri Engelsiz Yaşam Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Huzurevi Sakinleri Engelsiz Yaşam Merkezi'ni Ziyaret Etti

12.11.2025 09:32
Konya Meliha Ercan Huzurevi sakinleri, Manavgat Belediyesi'ne bağlı Ilıca Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret, sosyal hizmet uygulamalarına dair görüş alışverişiyle gerçekleştirildi.

(ANTALYA) - Konya Meliha Ercan Huzurevi sakinleri, Manavgat Belediyesi'ne bağlı Ilıca Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek'in de katıldığı ziyarette, iki kardeş kurum arasında sosyal hizmet uygulamalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Konya Meliha Ercan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü sakinleri, Manavgat Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ilıca Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Başkan Vekili Çiçek de ziyaret kapsamında misafir heyete eşlik etti.

Meliha Ercan Vakfı Genel Müdürü Nil Batu ve Meliha Ercan Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Nuri Baysal'ın katılımıyla yapılan ziyarette, huzurevi sakinleri Engelsiz Yaşam Merkezi'nin özel bireylere yönelik sunduğu eğitim, rehabilitasyon, sosyal uyum, psiko-sosyal destek ve atölye programlarına ilişkin detaylı bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında Manavgat Belediyesi Türkan Sözen Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde öğrenim gören minikler de programa dahil oldu. Çocuklar, özel bireylerle ve huzurevi sakinleriyle ortak etkinliklere katılarak merkeze canlılık ve enerji kattı.

Çiçek, kardeş kurum ziyaretinin önemine dikkati çekerek, "Manavgat Belediyesi olarak özel bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik hizmetlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Meliha Ercan Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren kardeş kurumlarımızla bir araya gelmek, deneyimlerimizi paylaşmak ve iş birliği imkanlarını değerlendirmek bizler için çok kıymetli" dedi.

