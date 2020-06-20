Huzurevinden sonra il binasında da korona tespit edildi - Son Dakika

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü binasında bir çalışanda korona virüs tespit edilmesi ardından çok sayıda çalışan karantinaya alındı.



Aile ve Sosyal Politikalar Eskişehir İl Müdürlüğü Hukuk servisinde görevli bir memurda korona virüs tespit edildi. Korona virüs tespitinin ardından memurun bina içinde temasta bulunduğu kişiler karantinaya alındı. Bunun yanı sıra sağlık sorunları bulunan çalışanlarda izine gönderildiği öğrenildi.



Öte yandan yine Aile ve Sosyal Politikalar Eskişehir İl Müdürlüğüne bağlı Hacı Süleyman Çakır Huzurevinde korona virüs tespit edilmişti. Türkiye'de korona virüs sebebiyle ilk boşaltılan huzur evinde yaşayan 72 yaşlıdan yaklaşık 46'ının testleri pozitif çıkmıştı. Tedavi altına alınan bir personel ile 17 yaşlı ise korona virüs sebebiyle hayatını kaybetmişti. - ESKİŞEHİR