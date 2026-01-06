Hyundai, Fabrikalarında İnsansı Robot Kullanacak - Son Dakika
BBC

Hyundai, Fabrikalarında İnsansı Robot Kullanacak

Hyundai, Fabrikalarında İnsansı Robot Kullanacak
06.01.2026 09:11
Hyundai, 2028'den itibaren insansı robot Atlas'ı fabrikalarında kullanmaya başlayacağını açıkladı.

Hyundai Motor Group, 2028'den itibaren fabrikalarında insansı robotları kullanıma sokacağını açıkladı.

Güney Koreli firma, Boston Dynamics tarafından geliştirilen insansı robot Atlas'ı 5 Ocak Pazartesi günü Las Vegas'ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) sergiledi.

Hyundai, 4 Eylül 2025'te polisin 'yasadışı göçmen' baskınıyla ve 475 işçinin gözaltına alınmasıyla gündeme gelen Georgia eyaletindeki bir fabrika da dahil olmak üzere insansı robot sistemine geçmeyi planladığını duyurdu.

Bu kapsamda insansı robot Atlas'ın Hyundai'nin küresel üretim ağına entegre edilmesi hedefleniyor.

Operasyonlarında insansı robotlar kullanacaklarını söyleyen diğer firmalar arasında Amazon, Tesla ve Çinli otomobil üretim devi BYD de yer alıyor.

Hyundai, Atlas robotlarının fabrikalarda kademeli olarak daha fazla görev üstleneceğini söyledi. Firma, robot köpek Spot ile ünlü teknoloji şirketi Boston Dynamics'in çoğunluk hissesine sahip.

Genel endüstriyel kullanım için tasarlanan Atlas, insanlarla birlikte çalışacak ve makineleri otonom olarak yönetecek şekilde geliştiriliyor.

Hyundai, robotların fabrikadaki işçiler üzerindeki fiziksel baskıyı azaltmaya yardımcı olacağını, potansiyel olarak tehlikeli görevlerin üstesinden geleceğini ve teknolojinin daha geniş kullanımının önünü açacağını söyledi.

Firma başlangıçta kaç robotu fiilen sahada konuşlandıracağını veya projenin ne kadara mal olacağını henüz açıklamadı.

Las Vegas'taki fuarda konuşan Hyundai'nin yönetim kurulu başkan yardımcısı Jaehoon Chang, işçilerin işlerini robotlara kaptırabileceği yönündeki endişeleri kabul etti. Ancak Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, diğer görevlerin yanı sıra robotları eğitmek için de insanlara ihtiyaç duyulacağını söyledi.

Pazartesi günkü duyuru, Hyundai'nin 2025 yılında ABD'de 20 milyar dolardan fazla yatırım yapacağını açıklamasının ardından geldi. Bu adım, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkedeki üretimi artırma planlarını destekler nitelikte.

Firma, ABD'deki otomobil üretimini genişleteceğini ve otonom sürüş teknolojisi ile yapay zekaya (AI) yatırım yapacağını da duyurdu.

Elon Musk'ın elektrikli otomobil üreticisi Tesla da insansı robotu Optimus'a büyük yatırım yapıyor.

Hyundai'nin elektronik devi LG ile ortaklaşa işlettiği Georgia'daki akü fabrikası, ABD'deki en önemli tesislerinden biri.

Eylül 2025'te ABD göçmenlik bürosu görevlileri fabrikaya baskın düzenleyerek aralarında en az 300 Güney Kore vatandaşının da bulunduğu yüzlerce işçiyi gözaltına almıştı.

Güney Kore'de öfke uyandıran sahnelerde işçiler ayaklarından zincirlenmişti.

Güney Kore lideri Lee Jae Myung ve Hyundai'nin CEO'su José Muñoz, baskının ABD'deki yabancı yatırımları caydırabileceği uyarısında bulundu.

Aynı ayın ilerleyen günlerinde Washington ve Seul, gözaltındaki işçilerin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardı.

Trump baskına karşı olduğunu ve ABD'nin uzman tesisler kurmak ve yerel işçileri eğitmek üzere uzmanlar getirme ihtiyacı konusunda dünya ile "anlayış" içinde olduğunu söyledi.

Muñoz Kasım ayında Beyaz Saray'ın kendisini bizzat arayarak baskından dolayı özür dilediğini söyledi.

Kaynak: BBC

BBC
