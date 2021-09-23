I.İstanbul Uluslarası Oda Müziği Festivali "Jussen" kardeşlerin konseri ile başladı - Son Dakika

Cemal Reşit Rey(CRR) Konser Salonu'nda gerçekleştirilen konserde; genç yaşlarına rağmen büyük başarılara imza atan piyanonun yıldızları Lucas & Arthur Jussen kardeşler, dört el piyano repertuvarının en güzel örneklerini seslendirdi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, İBB Kültür Daire Başkanlığı Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle, Hollanda İstanbul Konsolosu Arjen Uijterlinde ve eşi Josine Uijterlinde ve ABD Basın Konsolosluğu Kültür Müşaviri Aslı Ersoy'un katıldığı konserde müzikseverler Jussen kardeşleri uzun süre ayakta alkışladı. Sanatçılar Fazıl Say'ın kendileri için yazdığı eseri bis olarak seslendirdi.

Konser sırasında sahnede sergilenen, Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitimleri devam eden genç sanatçılar Rümeysa Hazan, Utku Sızanlı, Ahmet Dündar, Leyla Tunalı ve Özlem Salt'ın heykelleri de büyük ilgili gördü. Heykeller, festival boyunca sahnede sergilenmeye devam edecek.

Dünyaca ünlü müzisyenlerin İstanbullularla buluştuğu festivalin ilk yılında ana tema, "Doğa ve İstanbul"."Gençler İstanbul'u, müzik doğayı iyileştirecek" konseptiyle yola çıkan İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali; müziğin değiştirici ve dönüştürücü gücüne olan inancı ile festival boyunca "İstanbul ve doğaya karşı sorumluluğu" ele alan birçok ücretsiz etkinlik düzenliyor.

Festival kapsamında CRR Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek konserlerin biletleri Biletix'ten satışa sunulurken, program ile ilgili ayrıntılar @İBB Kültür Sanat Instagram, İBB Kültür Sanat Facebook veibb_kultur Twitter hesaplarındantakip edilebilecek.