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IAEA/Amano: İran Nükleer Programı gelişmeleri endişe verici

8 saat önce

– Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Genel Direktörü Yukiya Amano İran Nükleer Programı hakkındaki gelişmeler ile ilgili endişeli olduğunu söyledi ve Tahran'a 2015 yılında imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) koşullarına uyma çağrısı yaptı.

IAEA/Amano: İran Nükleer Programı gelişmeleri endişe verici, System.String[]
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Genel Direktörü Yukiya Amano İran Nükleer Programı hakkındaki gelişmeler ile ilgili endişeli olduğunu söyledi ve Tahran'a 2015 yılında imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) koşullarına uyma çağrısı yaptı.
IAEA Yöentim Kurulu'nda konuşan Amano, İran'ın nükleer aktiviteleri konusunda yükselen gerginlik sebebiyle endişeli olduğunu söyledi ve ekledi, "İran'ın JCPOA anlaşmasının şartlarına harfiyen uyması son derece önemli."
Amano, İran, ABD ve diğer taraflardan mevcut gerginlikleri çözmelerini istedi.
İran, Mayıs ayında, ABD'nin JCPOA'dan planalanan tarihten bir yıl erken ayrılması üzerine kimi yükümlülüklerini askıya almıştı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:23 Kaynak: DHA
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Tahran, İran, Ekonomi
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