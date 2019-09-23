Son Dakika Haberleri: "IATENS 19" Seydişehir'de gerçekleştirilecek
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"IATENS 19" Seydişehir'de gerçekleştirilecek

9 dakika önce

"Alüminyum" temalı mühendislik ve doğa bilimleri konferansı "IATENS 19" Seydişehir'de gerçekleştirilecek.

"Alüminyum" temalı mühendislik ve doğa bilimleri konferansı "IATENS 19" Seydişehir'de gerçekleştirilecek.


Konferans, Seydişehir Kaymakamlığı, Seydişehir Belediyesi, Eti Alüminyum A.Ş ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi işbirliği ile Seydişehir'de düzenlenecek.


Konferans Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Arıkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ana teması "alüminyum" olan konferansla ayrıca mühendislik ve doğa bilimleri alanlarında, bilimsel çalışmaların tartışıldığı oturumlarla bilim

camiasındaki akademisyen ve uzmanları biraya getirmiş olacaklarını belirtti.

Alüminyum konusunun özel olarak işlendiği konferansın Türkiye'de ilk olma özelliği taşıdığını vurgulayan Arıkan, "Uluslararası Konferansın ana hedefi, ulusal ve uluslararası bilim camiasında özellikle 'alüminyum' konusunda çalışmaları olan ulusal ve uluslararası çağrılı konuşmacılar, akademisyenler, lisansüstü öğrenciler, girişimciler ve alüminyum endüstrisinin AR-GE ve ÜR-GE departmanlarında çalışan teknik personel ile oturumlarda çalışmalarını tartışılacaktır. Konferans, alüminyumun genel ve stratejik kullanım alanları üzerinde bilgi paylaşımlarının yapılacağı bir platform olacaktır." diye konuştu.


Konferans 04-06 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eti Alüminyum, Seydişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:08 Kaynak: AA
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