İBB, Beşiktaş'ta 5 bin 763 metrekarelik arsayı satışa çıkardı, ihaleye katılan olmadı - Son Dakika

İBB, Beşiktaş'ta 5 bin 763 metrekarelik arsayı satışa çıkardı, ihaleye katılan olmadı
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) kendi mülkiyetinde bulunan Beşiktaş'taki 5 bin 763 metrekarelik üzerinde ağaçlar bulunan arsayı 175 milyon TL'lik bedel ile satışa çıkardı İhale 9 Eylül'de yapıldı ancak ihaleye katılan olmayınca, yeniden ihaleye çıkma kararı alındı.
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) kendi mülkiyetinde bulunan Beşiktaş
'taki 5 bin 763 metrekarelik üzerinde ağaçlar bulunan arsayı 175 milyon TL'lik bedel ile satışa çıkardı İhale 9 Eylül
'de yapıldı ancak ihaleye katılan olmayınca, yeniden ihaleye çıkma kararı alındı.
İBB, Beşiktaş'ın Dikilitaş Mahallesi Yeşilçimen Sokak üzerinde bulunan 25 ada numaralı ve 77 parsel numaralı, 5 bin 763 metrekarelik arsayı satışa çıkardı. Üzerinde ağaçlar bulunan arsanın muhammen bedeli ise 175 milyon TL olarak belirlendi. Halihazırda boş olarak görünen arsanın imar durumu ise ticaret ve konut alanı olarak belirtildi. İhale için geçici teminat bedeli olarak 5 milyon 250 bin TL belirlendi. İhale 9 Eylül'de yapıldı ancak ihaleye katılan olmayınca, yeniden ihaleye çıkma kararı alındı.
- İstanbul
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