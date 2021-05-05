İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi - Son Dakika

İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi

05.05.2021 13:47

Hakim Osman Ala, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan karısına makam aracı tahsis edilmesiyle şüphelendi. Eşine, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel ile yasak aşk yaşadığını iddia ederek boşanma davası açtı. Davada, karısına tahsis edilen makam aracını delil olarak gösterdi.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi hâkimi Osman Ala, evli ve bir çocuk babası İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla İBB Kültür Varlıkları Projeler Müdürü olan eşi Merve Ala'ya boşanma davası açtı. Hakim, yasak aşkı eşine tahsis edilen makam aracına ve gece vakti mesajlaşmalara dayandırdı.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde açılan boşanma davası dosyasında yer alan bilgilere göre, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Hâkimi Osman Ala, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Projeler Müdürü H. Merve Ala ile olan evliliğinde bir süre önce problemler yaşamaya başladı. Osman Ala'nın iddiasına göre eşinin, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel ile iş ilişkisini aşan bir yakınlığı vardı.

YAKINLIKLARINDAN RAHATSIZLIK DUYMAYA BAŞLADI

Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; 2019 Aralık'ta bu kurumda çalışmaya başlayan eşinin müdürüyle olan bu yakınlığından rahatsızlık duymaya başlayan hâkim, bir gün eve makam aracıyla gelen eşi Merve Ala'ya, bu aracın nasıl tahsis edildiğini sorunca çift arasında tartışma yaşandı. Yüksek Mimar Merve Ala, Toyota marka 34 DC.. 9.. plakalı aracın geçici olarak kendisine verildiğini söylese de haftalar geçmesine rağmen aracı kullanmayı sürdürdü.

İBB'de yasak aşk iddiası! Karısına makam aracı tahsis edilmesinde şüphelenip boşanma davası açtı

"ARAÇ ARTIK BANA TAHSİS EDİLDİ"

Şiddetli geçimsizlik yaşamaya başlayan karı-koca, ilişkilerine ikinci bir şans vermek istedi. Bunun için geçtiğimiz aylarda tatile çıkmak için hazırlık yapan hâkim Ala'ya eşi kendisine tahsis edilen araçla yolculuk yapacaklarını söyledi. Bu aracı kullanmamaları gerektiğini söyleyen hakim Osman Ala, eşinin "Araç artık bana tahsis edildi" cevabıyla karşı karşıya kaldı. Öte yandan son zamanlarda işten geç saatlerde gelen eşinin bu durumundan rahatsız olan hâkim Ala, bununla birlikte eşinin gece yarısına kadar müdürü Oktay Özel ile mesajlaştığını fark edince aldatıldığı yönündeki şüpheleri arttı. Evlilik birliğinin sarsıldığına kanaat getiren hâkim Ala, soluğu İstanbul Aile Mahkemesi'nde aldı.

AMİR-MEMUR İLİŞKİSİNİ AŞIYOR

Boşanma davası açan hâkim, evli ve bir çocuk babası Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel ile eşinin arasındaki amir-memur düzeyini aşan ilişki sonucu aracın belediye tarafından tahsis edildiğini ileri sürdü. Hâkim, boşanmak üzere olduğu eşine tahsis edilen aracın fotoğraflarını da delil olarak dosyaya ekledi. Bunun üzerine mahkeme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yazı yazarak aracın durumunu sordu. Ancak İBB, Merve Ala'ya araç tahsis edilmediği yönünde yanıt gönderdi. Bunun üzerine hâkim Ala, elindeki delillerle birlikte Özel ve belediye yetkililerinin adli makamları yanılttığı ihbarında bulundu.

İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika 3. Sayfa İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi - Son Dakika


YORUMLAR (1)

Son Dakika

Sarı-Lacivertlilerin yeni hedefi: Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma Sarı-Lacivertlilerin yeni hedefi: Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı "Adınız cinayete karıştı" diyerek 5 kişiyi dolandıran suç örgütü liderinin savunması pes dedirtti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya akımına katıldı, paylaştığı fotoğraf görenleri gülümsetti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya akımına katıldı, paylaştığı fotoğraf görenleri gülümsetti Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu, bu sefer maske takmadığı için gözaltına alındı Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu, bu sefer maske takmadığı için gözaltına alındı Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi

Son Dakika Haberleri
14:06 Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü
14:05 Sarı-Lacivertlilerin yeni hedefi: Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma
13:59 Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu
13:59 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu
13:48 Sunucu Ebru Baki'yi hedef alan Devlet Bahçeli'nin yardımcısına, kanaldan yanıt geldi
13:47 İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi
13:39 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı
12:26 Rol verme bahanesiyle oyuncuya cinsel istismarda bulundu, 19 yıl hapsi istendi!
12:18 Endonezya'da koronavirüs test skandalı! Test için kullanılan çubuklar yıkanıp satılmış!
12:00 Bakan Varank'tan, "Eksik yanınız var mı?" sorusuna esprili yanıt
Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü         
14:06
Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu         
14:00
Sunucu Ebru Baki'yi hedef alan Devlet Bahçeli'nin yardımcısına, kanaldan yanıt geldi Sunucu Ebru Baki'yi hedef alan Devlet Bahçeli'nin yardımcısına, kanaldan yanıt geldi         
13:49
Rol verme bahanesiyle oyuncuya cinsel istismarda bulundu, 19 yıl hapsi istendi! Rol verme bahanesiyle oyuncuya cinsel istismarda bulundu, 19 yıl hapsi istendi!         
12:26
Kızını gömenlere tahliye istenince acılı anne mahkemede diz çöküp feryat etti Kızını gömenlere tahliye istenince acılı anne mahkemede diz çöküp feryat etti         
11:48
İmamoğlu'ndan 'El bağlama' incelemesine esprili gönderme! İmamoğlu'ndan 'El bağlama' incelemesine esprili gönderme!         
11:27
Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu         
11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı         
10:59
Balıkçılardan ilginç av! Hamsi ararken şamandıra buldular Balıkçılardan ilginç av! Hamsi ararken şamandıra buldular         
10:44
Tam kapanmada haller ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 1250'ye kadar çıkıyor Tam kapanmada haller ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 1250'ye kadar çıkıyor         
10:42
Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü         
10:35
İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın "Pamuk" çıkışını duyunca yüzünü buruşturdu         
10:20
Önce paylaştı, sonra ortadan kaldırdı! Oyuncu Bahar Şahin ile futbolcu Dorukhan Toköz'ün aşkı tescillendi Önce paylaştı, sonra ortadan kaldırdı! Oyuncu Bahar Şahin ile futbolcu Dorukhan Toköz'ün aşkı tescillendi         
10:11
ABD Uzay Kuvvetleri: Çin'in roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek! ABD Uzay Kuvvetleri: Çin'in roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek!         
09:35
Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular         
09:09
Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2021 14:14:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement