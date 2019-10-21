İBB, Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerinin iptali için mahkemeye başvurdu
1 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarının kiraya verilmesine yönelik ihalelerin iptali için Bölge İdare Mahkemesine başvurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarının kiraya verilmesine yönelik ihalelerin iptali için Bölge İdare Mahkemesine başvurdu.
Belediyenin hukuk müşaviri Eren Sönmez, sadece 'kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere' kiraya verilmesi planlanan garların ihalesinde usulsüzlük yapıldığını, bu nedenle ihalenin bazı bölümlerinin iptali için başvuruda bulunduklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:48
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