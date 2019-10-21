Son Dakika Haberleri: İBB, Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerinin iptali için mahkemeye başvurdu
Son Dakika Dünya İBB, Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerinin iptali için mahkemeye başvurdu

İBB, Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerinin iptali için mahkemeye başvurdu

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarının kiraya verilmesine yönelik ihalelerin iptali için Bölge İdare Mahkemesine başvurdu.

İBB, Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerinin iptali için mahkemeye başvurdu, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarının kiraya verilmesine yönelik ihalelerin iptali için Bölge İdare Mahkemesine başvurdu.


Belediyenin hukuk müşaviri Eren Sönmez, sadece 'kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere' kiraya verilmesi planlanan garların ihalesinde usulsüzlük yapıldığını, bu nedenle ihalenin bazı bölümlerinin iptali için başvuruda bulunduklarını söyledi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Haydarpaşa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:48 
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