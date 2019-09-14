İbb hizmet binası seyrantepe'ye taşınacak

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yeni yönetimi, ilk önemli imar dosyasını Meclis'ten geçirdi. Kararla yeni belediye hizmet binası, Seyrantepe metro istasyonunun da içinde olacağı 68 bin metrekarelik alanın üzerine yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın döneminde, aynı bölgede 65 katlı belediye hizmet binası yapılması planlandı. Ancak AR-GE çalışmaları ile 'İBB'nin tarihi yarımada içinde kalmasının daha doğru olacağı' gerekçesiyle bu projeden 2015 yılında vazgeçildi. İBB'nin 12 yıl önce Seyrantepe'ye yapmak istediği hizmet binası konusu yeniden gündeme geldi. 12 yıl içinde çeşitli tarihlerde değişikliğe uğrayan Seyrantepe hizmet binası imar planları, 2017 yılında yapılan değişikliğe yapılan itiraz üzerine İBB Meclisi'nin Eylül ayı toplantılarının gündemine alındı. İBB Meclisi oy birliğiyle, söz konusu arazi ile ilgili yapılmış olan imar planlarını iptal ederek, 2007 yılında yapılan plan koşullarına dönülmesi kararı aldı. Topbaş döneminde söz konusu araziye, 65 katlı bir gökdelen yapılması planlanmıştı. Yapılaması planlanan gökdelen içerisinde, belediye hizmet birimlerinin yanı sıra AVM, sağlık tesis alanı, rezidans, konaklama tesisleri, otel, motel, kongre ve kültür merkezi yer alacaktı.

KÜTÜPHANE PROJESİ İÇİN BİR ADIM

İBB'nin 2007 planlarına dönerek Seyrantepe'ye hizmet binası yapması, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kütüphane projesine de olanak sağlayacak. İmamoğlu, Saraçhane'deki Başkanlık Sarayı'nın arkasında yer alan 'B' blok hizmet binasını kütüphane yapma sözü vermişti. CHP'li bir meclis üyesi konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Bu plan değişikliğiyle gökdelen projesinden vazgeçilmiş oldu. Başkan İmamoğlu'nun hedeflerinden biri olan, hizmet binasını kütüphane yapma projesi de böylelikle gerçekleşecek. Sivil toplum kuruluşları, şehir plancılarının katılımı ile Seyrantepe'ye yeni bir proje hazırlanacak. Ama bu gökdelen olmayacak. Kütüphane olacak olan Saraçhane'deki hizmet binasındaki belediye birimleri de Seyrantepe'ye taşınacak".

İBB TAŞINMAKTAN 2015'TE VAZGEÇMİŞTİ

İBB'nin Saraçhane'den Seyrantepe'ye taşınmasından 2015 yılında vazgeçilmiş ancak yapılmış olan imar planları yürürlükte kalmıştı. İBB'nin tamamen taşınmasından vazgeçilmesiyle ilgili 2015 yılında yapılan yazılı açıklamada şöyle denilmişti:

"Belediye bünyesinde yaklaşık 70 bin personel çalışmaktadır. Bu sebeple İstanbul'un farklı noktalarına dağılmış bulunan tüm personelin tek çatı altında toplanması halinde işletme giderleri açısından ciddi bir tasarruf sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin bir ar-ge çalışması yapılmıştır. Bu doğrultuda tüm birimleri tek çatı altında toplayabilecek nitelikte bir hizmet binası için taslak proje hazırlanmış olmakla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi yarımada içinde kalmasının daha doğru olacağı değerlendirilmiş ve 'Yeni Hizmet Binası Projesi' uygulamaya konulmamıştır.

Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fatih Saraçhane'de bulunan mevcut binasında hizmet vermeye devam edecektir. Böylelikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi için Seyrantepe'de yeni bir hizmet binası yapılacağı yolundaki haber gerçek değildir."