İbb İtfaiyesi'nden Zodyak Botlu Kedi Kurtarma Operasyonu
46 dakika önce
İBB İtfaiyesi'nden zodyak botlu kedi kurtarma operasyonuİSTANBUL - İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekibi denize düşerek boğulma tehlikesi yaşayan bir kediye müdahale ederek hayatını kurtardı.
İBB
İtfaiyesi'nden zodyak botlu kedi kurtarma operasyonu
İSTANBUL - İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Su Altı Arama Kurtarma Ekibi denize düşerek boğulma tehlikesi yaşayan bir kediye müdahale ederek hayatını kurtardı.
Yenikapı İDO İskelesi'nde bir kedinin denize düşmesi sonrası bölgede bulunan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSAK ekipleri ihbar üzerine botla olay yerine geldi. İskelenin su altında kalan bölümünün yaklaşık 10 metre iç tarafında iki beton blok arasına sıkışan kedi itfaiye personelinin çabaları sonucu kurtarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:25 Kaynak: İHA
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